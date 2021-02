Pogoda na dziś - piątek 26 lutego. Przed nami niewielkie ochłodzenie

Synoptycy IMGW zapowiadają, że po rekordowo ciepłych kilku ostatnich dniach, teraz czeka nas niewielkie ochłodzenie. Temperatura maksymalna spadnie do przedziału od 6 do 16 stopni Celsjusza, na niebie pojawi się więcej chmur, a niektórym mieszkańcom Polski będzie doskwierać przelotny deszcz.

Pogoda na piątek 26 lutego. W Krakowie i Katowicach 16 stopni

W piątek najcieplej będzie na południu Polski. Termometry w Krakowie, Kielcach i Katowicach pokażą od 15 do 16 stopni. Pogodnie będzie również w centralnej i wschodniej części kraju. W województwie mazowieckim, łódzkim, lubelskim i warmińsko-mazurskim będzie od 9 do 10 stopni. Największy spadek temperatury zaobserwują mieszkańcy Pomorza, gdzie słupki rtęci mogą spaść do 6 stopni. Temperatura w południowo-zachodniej Polsce będzie się utrzymywać na poziomie od 8 do 10 stopni.

Pogoda na dziś - piątek 26 lutego gazeta.pl

Opady w piątek 26 lutego. Przelotny deszcz w niektórych regionach Polski

Największe zachmurzenia wystąpią w zachodniej Polsce. Więcej słońca będzie w Polsce centralnej, południowej i wschodniej. W godzinach porannych opady deszczu pojawią się w województwie lubuskim i wielkopolskim, a dalszej części dnia przejdą również nad częścią Mazowsza, Lubelszczyzny i Dolnego Śląska. W piątek temperatura odczuwalna może być niższa za sprawą chłodnego wiatru.

"Wiatr umiarkowany, na wybrzeżu dość silny, w całym kraju porywisty, zachodni i północno-zachodni. W Sudetach porywy wiatru do 65 km/h, na wybrzeżu do 60 km/h i w Karpatach do 55 km/h" - czytamy w komunikacie Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

