Jutro możemy spodziewać się kontynuacji słonecznej pogody z poprzedniego dnia. Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej zapowiedzieli, że po porannych mgłach czeka na ciepły dzień, w którym termometry pokażą od 9 stopni na północnym wschodzie do ponad 21 na południowym zachodzie. Wiatr będzie słaby, a na północy Polski umiarkowany.

Pogoda. Najcieplejszy luty w Warszawie od 30 lat. Termometry pokazały ponad 17 stopni

IMGW poinformował, że w środę słupki rtęci wzrosły do rekordowych wartości w lutym. Najwyższe odczyty dla tego miesiąca zanotowano w Jeleniej Górze (21,2 st.) i Warszawie (17,5 st.). Tak ciepło w stolicy Polski w lutym nie było od 1990 r., kiedy odnotowano poprzedni rekord wynoszący 17,2 stopni Celsjusza. Synoptycy zapowiedzieli, że dzisiaj mogą paść kolejne rekordy.

Najwyższą wartość temperatury w lutym odnotowano w Polsce w Makowie Podhalańskim. Termometry w 1990 r. pokazały tam 21,4 stopni Celsjusza. Minionej doby zbliżyliśmy się do tego poziomu. IMGW podaje, że termometry na stacji telemetrycznej Pszenno pokazały 21,34 stopnia, co oznacza, że do wyrównania rekordu zabrakło zaledwie 0,06 stopnia.

Pogoda. Dzisiaj może paść lutowy rekord ciepła w Polsce

Według serwisu fanipogody.pl przekroczenie najwyższej temperatury Polski w lutym jest bardzo prawdopodobne. "Polski rekord ciepła z Makowa Podhalańskiego jest zagrożony (...) Niewykluczone, że temperatura lokalnie wzrośnie do 22 stopni Celsjusza, ustanawiając nowy rekord Polski. Najbardziej prawdopodobne będzie to w południowo-zachodniej i południowej Polsce" - informuje portal.

W czwartek termometry na wschodzie pokażą od 11 do 14 stopni, na północnym wschodzie od 9 do 11, a na południowym wschodzie od 9 do 16 stopni. W centralnej Polsce słupki rtęci pokażą od 10 do 18 stopni, a na północy od 9 do 16. Na zachodzie i południowym zachodzie, gdzie prognozuje się możliwe pobicie rekordu ciepła, będzie od 16 do 21 stopni.