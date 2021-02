W środowisku prawniczym i dziennikarskim spore kontrowersje wywołał wniosek I prezes Sądu Najwyższego Małgorzaty Manowskiej do Trybunału Konstytucyjnego. Manowska zgłasza w nim zastrzeżenia dotyczące ustawy o dostępie do informacji publicznej. "Kolejny krok do autorytaryzmu. Władza boi się jawności" - skomentował na Twitterze adwokat dr Wojciech Górowski.

