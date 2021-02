Ordo Iuris twierdzi, że będzie walczyć o "dobre imię Polski". Straszy też pozwami

Zobacz wideo Imiona ofiar homofobii na budynku MEN. Komentuje wicerzecznik PiS

Na konferencji prasowej w środę przedstawiciele instytutu Ordo Iuris powiedzieli, że analizują ranking Międzynarodowego Stowarzyszenia Lesbijek i Gejów, z którego miałoby wynikać, że Polska zajmuje odległe miejsce w Europie pod względem "poziomu poszanowania praw człowieka osób o skłonnościach homoseksualnych lub zaburzonej tożsamości płciowej".

Ordo Iuris zapowiada pozwy "wobec osób naruszających swoimi wypowiedziami wizerunek Rzeczypospolitej"

Eurodeputowany Patryk Jaki stwierdził, że problem "przedstawiania Polski w krzywym zwierciadle jest bardzo poważny". Według niego zachodnia opinia publiczna ma takie zdanie na temat naszego kraju, ponieważ to polscy politycy regularnie przekazują informacje o dyskryminowaniu osób LGBT. - To tworzy nieprawdziwy obraz naszego państwa - dodał polityk.

Mecenas Bartosz Lewandowski zapowiedział natomiast, że Centrum Interwencji Procesowej w Ordo Iuris rozpocznie składanie pozwów wobec osób, które "swoimi wypowiedziami naruszą wizerunek Rzeczypospolitej Polskiej". Za przykłady podał ostatnie wypowiedzi europosłanki Sylwii Spurek, poseł Małgorzaty Prokop-Paczkowskiej, ale też brytyjskiego dziennika "Daily Mail".

Adwokat za podstawę prawną wskazał nowelizację ustawy o IPN sprzed kilku lat. - Umożliwiła ona organizacjom społecznym, w tym Instytutowi Ordo Iuris wytoczenie powództw o ochronę dóbr osobistych i zadośćuczynienie w imieniu Polski i Polaków w przypadku naruszenia dóbr osobistych Polski i Polaków - stwierdził Bartosz Lewandowski. Dodał, że być może będą to pierwsze pozwy o "zniesławienie" Polski, które trafią do sądów powszechnych.

Z badań unijnej Agencji Praw Podstawowych wynika, że odsetek osób LGBT, które czują się dyskryminowane w państwach Unii Europejskiej wzrósł z 37 proc. w 2012 roku, do 43 proc. w 2019. W lipcu 2020 2020 unijna komisarz ds. równości Helena Dalii ogłosiła, że sześć gmin w Polsce, które pojęły ustawy "anty-LGBT", stracą pieniądze w ramach programu partnerstwa miast. Komisja Europejska pytana była o to, czemu nie zostały wszczęte postępowania przeciwko Polsce w tej sprawie. Wiceprzewodnicząca KE Vera Jourova przyznała, że reakcję utrudnia to, że polskie samorządy przyjęły stanowiska w formie uchwał, a nie nowych przepisów.

