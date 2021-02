Idzie wiosna, niedźwiedzie budzą się z zimowego snu. "W taką pogodę nie wypada spać"

W ostatnim czasie w pobliżu szlaków turystycznych były widziane niedźwiedzie, które wybudziły się już z zimowego snu i wyruszyły w poszukiwaniu jedzenia. Jeden z nich pojawił się w miejscowości Szklary w gminie Jaśliska (woj. podkarpackie). Zdjęcie niedźwiedzia opublikował portal jasionka24.pl. "Choć powszechnie mówi się, że niedźwiedzie zapadają w zimowy sen, od czasu do czasu wybudzają się opuszczając swe schronienie, by zaspokoić pragnienie. Wówczas spotkanie z takim osobnikiem może być szczególnie niebezpieczne. Na terenie działania Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie żyje ok. 200 niedźwiedzi - to 90 proc. krajowej populacji tego drapieżnika" - czytamy we wpisie zamieszczonym przez portal.

Zabawa młodych misiów. "Na koniec i tak przyjdzie mama, żeby zakończyć te wygłupy"

Nie jest to jedyny przypadek wybudzonego ze snu zwierzęcia. Lasy Państwowe niedawno udostępniły nagranie dwóch bawiących się w śniegu zwierząt. Harce młodych przerwała mama niedźwiedzica. "Młode niedźwiedzie od dzieci różnią się chyba głównie tym, że mają dłuższe zęby i są bardziej włochate. Bela siana i śnieg wystarczy, żeby się świetnie bawić a na koniec i tak przyjdzie mama, żeby zakończyć te wygłupy" - czytamy w poście opublikowanym na Twitterze LP.

Niedźwiedź na szlaku zaczepił turystkę. Ta wyciągnęła aparat i zrobiła selfie

Ślady niedźwiedzich łap w Babiogórskim Parku Narodowym

W Babiogórskim Parku Narodowym turyści zauważyli świeże ślady niedźwiedzich łap. Tomasz Pasierbek dyrektor parku potwierdził w Radiu Kraków odkrycie spacerowiczów. - Otrzymaliśmy informację od turystów, że dziwny trop został zauważony w pobliżu szlaku. Nasi ludzie od razu udali się w to miejsce i potwierdzili, że to tropy niedźwiedzia, który już się wybudził i zaczął szukać pożywienia. On sobie poradzi - powiedział.

USA. Niedźwiedź w supermarkecie. To już druga wizyta w ciągu dwóch tygodni

Co zrobić, kiedy na naszej drodze stanie niedźwiedź?

Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska radzi, aby w sytuacji, gdy spotkamy niedźwiedzia pamiętać o przestrzeganiu tych kilku zasad: