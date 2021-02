Łódź. Policjanci wezwani w sprawie kradzieży. Niedoszłą złodziejką okazała się być ich koleżanka z jednostki

Do niecodziennej sytuacji doszło w Galerii Łódzkiej. Jak podaje "Wyborcza", w poniedziałek 22 lutego w godzinach popołudniowych policjanci z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi otrzymali zgłoszenie o próbie kradzieży kilku drogich rzeczy. Pracownicy jednego ze sklepów przyłapali kobietę, która próbowała wynieść z niego kilka artykułów.

- Sprawa wydawała się dość prosta. Typowa kradzież sklepowa - powiedział dziennikowi informator. Kiedy jednak funkcjonariusze przybyli na miejsce zdarzenia, okazało się, że próby kradzieży miała dopuścić się inna łódzka policjantka.

- Mało tego. To nie była jakaś bardzo młoda dziewczyna z pensją mundurowego z najniższą grupą zaszeregowania. To funkcjonariuszka z samej Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi, czyli najważniejszej jednostki policyjnej w województwie - mówił dalej informator "Wyborczej". Według dziennika w tej samej jednostce, co oskarżana o kradzież policjantka, pracuje także jej mąż, teściowa a niegdyś i ojciec, który był naczelnikiem wydziału.

Policjantka przyłapana na kradzieży zwolniona

Okazuje się, że funkcjonariuszka policji służyła w wydziale technik operacyjnych, jednak w trakcie zdarzenia przebywała na zwolnieniu lekarskim z powodu ciąży. Do pracy już nie powróci.

- Oczywiście wobec funkcjonariuszki, która od kilku miesięcy nie pełni służby, została wszczęta procedura wydalenia - zapewniła rzeczniczka Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi, mł. insp. Joanna Kącka.

Na razie nie wiadomo, ile warte były przedmioty, a co za tym idzie, czy kobieta odpowie za wykroczenie, czy za przestępstwo.