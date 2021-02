Tragiczny wypadek w Kopernikach. Auto wjechało w pieszą, za kierownicą siedziała 15-latka

Jak podaje nto.pl, do zdarzenia doszło ok. godz. 14 na terenie Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Kopernikach niedaleko Nysy. Na wewnętrznej drodze została potrącona starsza kobieta, która wychodziła akurat z pracy w RSP. Osobowy ford miał wjechać w pieszą i przycisnąć do budynku.

Tragedia w Kopernikach. 15-latka potrąciła starszą kobietę

- Strażacy przez prawie godzinę reanimowali poszkodowaną. Niestety kobieta zmarła z powodu rozległych obrażeń - mówi w nto.pl Dariusz Pryga, rzecznik Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Nysie.

Z doniesień lokalnych mediów, ale także z informacji RMF FM wynika, że za kierownicą siedziała 15-latka. Jej matka w chwili wypadku zajmowała miejsce pasażera.

- Czekamy z prowadzeniem dalszych czynności na przyjazd sędziego z Sądu Rodzinnego. Według wstępnych ustaleń samochodem kierowała osoba nieletnia - powiedział portalowi Mateusz Szwaiger, rzecznik policji w Nysie.