Hel. Spacerował po zamarzniętej Zatoce Puckiej kilkadziesiąt metrów od brzegu. "Był kompletnie sam"

Spacerowicz, prawdopodobnie mężczyzna, chodził po zamarzniętej Zatoce Puckiej w poniedziałek około godziny 17. Nagranie w sieci zamieścił Leszek Kucira, autor profilu "Kuźnica Hel" na Facebooku. Zwrócił uwagę, że sytuacja była bardzo niebezpieczna, ponieważ panujące od kilku dni dodatnie temperatury powodują, że lód zaczyna pękać

REKLAMA

Pogoda w lutym przynosi anomalie. Temperatura nawet powyżej 20 stopni

Hel. "Zanim dotarłaby pomoc, mogłoby to się skończyć tragicznie"

"Nie mogę uwierzyć, że ludzie są tak bezmyślni, temperatury dodatnie od kilku dni, lód topnieje i pęka, widać już miejscami wodę Zatoki Puckiej, a w oddali widać osobę, która sobie spaceruje jak gdyby nigdy nic. Masakra" - skomentował autor nagrania.

Do sprawy odniósł się ponadto cytowany przez TVN24 mł. asp. Łukasz Brzeziński z Komendy Powiatowej Policji w Pucku. - Mężczyzna oddalił się na pokrywie lodowej na kilkadziesiąt metrów od brzegu. Był kompletnie sam. Apelujemy do zdrowego rozsądku osób dorosłych i przebywających na naszym terenie. Taka sytuacja jest szczególnie niebezpieczna, ponieważ zanim dotarłaby pomoc, to najprawdopodobniej mogłoby to się skończyć tragicznie - powiedział.

Kuźnica. Policjanci ostrzegają przed zabawą na lodzie

Policjanci z Pucka przypominają, że choć nie ma przepisów, które zabraniałyby wchodzenia na lód, to tego typu zachowania są bardzo niebezpieczne, nasza ocena dotycząca grubości pokrywy lodowej może być złudna.

Doba w trakcie wspinaczki krzyczał: Afryka dzika! Relacje świadków

"Zamarznięte stawy, jeziora oraz zatoka pucka zawsze niosą za sobą niebezpieczeństwo. Dzieci i młodzież bardzo często zimą wybierają zabawę na lodzie i śniegu. Niestety zdarza się, że wybierając zabawę na świeżym powietrzu, wchodzą na zamarznięte zbiorniki wodne, nieświadome grożącego im niebezpieczeństwa. Szczególnie teraz, kiedy grubość lodu w wielu miejscach nie przekracza nawet kilku centymetrów, istnieje zagrożenie jego załamania się i utonięcia" - czytamy w specjalnym komunikacie wydanym przez KPP w Pucku.