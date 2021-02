Kolejny dzień poszukiwań ciała Jana Lityńskiego. Strażacy: Lód może utrzymać się jeszcze przez tydzień

Strażacy wraz z innymi służbami wciąż poszukują ciała Jana Lityńskiego, który w niedzielę wszedł do Narwi, by uratować swojego psa. Akcję utrudnia gruba pokrywa lodowa. Jak informują strażacy, lód może utrzymać się na rzece jeszcze co najmniej przez tydzień.

