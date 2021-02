Badacz z uczelni o. Rydzyka ostrzega przed "ideologią gender" i chipami w mózgach

Kilka dni temu w "Naszym Dzienniku", czasopiśmie powstałym z inicjatywy o. Tadeusza Rydzyka, pojawił się artykuł dr Grzegorza Osińskiego pt. "Nadciąga Dyktatura" - informuje portal Onet. Niedawny strajk mediów przeciw planowanemu przez rząd podatkowi od reklam dr Osiński nazwał "histeryczną reakcją". Naukowiec ze szkoły założonej przez o. Rydzyka ostrzega również przed globalnymi firmami technologicznymi.

Naukowiec z uczelni o. Rydzyka ostrzega. Zagrożeniem chipy w mózgach i ideologia gender

W artykule Grzegorza Osińskiego można również znaleźć ustęp odnoszący się do niedawnych doniesień Elona Muska, którego firma Neuralink podłączyła mózg małpy do komputera. W ocenie dr Osińskiego również w ludzkich mózgach mogą się znaleźć chipy, które doprowadzą do rewolucji medialnej.

"Nie będą już potrzebni reporterzy, dziennikarze, felietoniści, w tym cyfrowym świecie ich rolę przejmą cyfrowe awatary głoszące z pewnością jedynie treści zgodne z ideologią promowaną przez nadzorców nowego społeczeństwa" - podkreślił Osiński we fragmencie cytowanym przez Onet.

Grzegorz Osiński ostrzegł również przed panowaniem "ideologii gender" na świecie. Według niego, olbrzymią rolę we wprowadzaniu nowej dyktatury będą miały media cyfrowe. Odporne na ich wpływ mają być tylko osoby starsze, które - w ocenie naukowca - zostaną uzależnione od zasiłków socjalnych i nakłonione do eutanazji.

Grzegorz Osiński urodził się w 1967 r. w Toruniu. Jest fizykiem kwantowym, informatykiem i kognitywistą. Swoją pracę doktorską obronił na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. To autor wielu publikacji dotyczących zastosowania algorytmów numerycznych w badaniach eksperymentalnych mózgu. Obecnie jest kierownikiem Instytutu Informatyki w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu.