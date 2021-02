Pogoda na dziś - czwartek 25 lutego. Kolejny dzień ocieplenia. Na termometrach nawet 19 stopni

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej prognozuje, że czwartek 25 lutego będzie kolejnym słonecznym dniem. Temperatura maksymalna na wschodzie i na wybrzeżu wyniesie od 9 do 12 stopni Celsjusza, znacznie cieplej będzie na pozostałym obszarze kraju - od 13 do 18 stopni. Najwyższa temperatura pojawi na Dolnym Śląsku, gdzie termometry wskażą do 19 stopni.

Wiatr słaby, na wybrzeżu i południu także umiarkowany, na Podkarpaciu porywisty, a w rejonach podgórskich Karpat okresami w porywach do 55 km/h, południowo-zachodni.

Pogoda na dziś - czwartek 25 lutego. Niebo będzie czyste

Jak wynika z zapowiedzi synoptyków, w dzień będzie bezchmurnie lub zachmurzenie będzie małe, tylko na północnym wschodzie duże z rozpogodzeniami, a wieczorem na północnym wschodzie umiarkowane.

Uwaga kierowcy: Rano lokalnie, głównie na północy kraju oraz w dolinach możliwe są mgły, które mogą ograniczać widzialność do 100 metrów, a na północnym wschodzie do 50 metrów. Lokalnie mgły i silne zamglenia utrzymają się do godzin południowych.

Wiatr słaby, na wybrzeżu i południu także umiarkowany, na Podkarpaciu porywisty, a w rejonach podgórskich Karpat okresami w porywach do 55 km/h, południowo-zachodni. W Karpatach porywy wiatru do 70 km/h.

Pogoda. W nocy na wybrzeżu porywisty wiatr

W nocy także będzie bezchmurnie lub zachmurzenie będzie małe, tylko w północnej połowie kraju wzrastające do umiarkowanego i dużego. Na północnym zachodzie mogą wystąpić opady deszczu. Lokalnie, głównie w dolinach, mgły, ograniczające widzialność do 400 metrów. Temperatura minimalna na przeważającym obszarze od 1 do 6 stopni. Tylko na południu termometry mogą wskazać temperaturę poniżej zera, synoptycy zapowiadają, że może ona spaść do -2 stopni. "Wiatr słaby, miejscami umiarkowany, a na wybrzeżu wzmagający się do dość silnego i porywistego, z kierunków zachodnich" - czytamy w komunikacie IMGW.

