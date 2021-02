Nowe obostrzenia w środę. Trzy regiony już teraz znajdują się w "czarnej strefie" [LISTA]

Dziennikarze money.pl opierali się na progach, które rząd przedstawił na jesieni 2020 roku. Wtedy też określono liczbę zakażonych na 100 tys. mieszkańców, która miałaby oznaczać przejście do zielonej, żółtej, czerwonej, ciemnoczerwonej lub czarnej strefy. Te trzy ostatnie z wymienionych, wiązać się miały z największą liczbą obostrzeń. Niedługo potem jednak rząd wprowadził strefę czerwoną dla całego kraju.

We wtorek wieczorem polsatnews.pl podał, że władze chcą wprowadzić regionalizację obostrzeń. Gdzie w Polsce statystyki dotyczące epidemii koronawirusa prezentują się najgorzej?

Koronawirus w Polsce. Nieoficjalnie: Będzie regionalizacja obostrzeń

Koronawirus w Polsce - regiony, które kwalifikują się do czarnej i ciemnoczerwonej strefy

Najwyższy tygodniowy wskaźnik zakażeń na każde 100 tys. mieszkańców obserwowany jest w trzech regionach w Polsce. Są to powiaty nidzicki, bartoszycki oraz miasto Olsztyn - wszystkie w województwie warmińsko-mazurskim. Czarna strefa miała być wprowadzona w sytuacji, gdy na 100 tys. mieszkańców diagnozowanych jest ponad 70 zakażeń (średnia z siedmiu dni). W przypadku powiatu nidzickiego jest to już ponad 119 zakażeń na 100 tys. mieszkańców. Strefa miała oznaczać twardy lockdown - ograniczenie możliwości wychodzenia z domu i zamknięcie większości przedsiębiorstw.

Olsztyn: 70 proc. próbek przesiewowych zakażonych angielską mutacją COVID-19

Strefa ciemnoczerwona miała być ustalana przy poziomie od 50 do 70 infekcji na 100 tys. mieszkańców. Do niej kwalifikują się obecnie: powiat olsztyński (woj. warmińsko-mazurskie), Łomża (woj. podlaskie) oraz powiaty gdański i lęborski (woj. pomorskie).

Strefa czerwona objęłaby 58 powiatów

Strefa czerwona objęłaby 58 powiatów, z czego większość przypada na północną i centralną Polskę. Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami, miała być ona wprowadzona przy 25 do 50 zakażeniach na 100 tys. mieszkańców. W skali całego kraju oznaczałoby to od 10 do 19 tys. infekcji na dobę. Pod strefę czerwoną kwalifikują się:

woj. pomorskie - Gdańsk , Sopot , Gdynia , Słupsk, powiat kartuski;

, , , Słupsk, powiat kartuski; woj. zachodniopomorskie - powiaty drawski, łobeski i Świnoujście ;

; woj. lubuskie - powiaty strzelecko-drezdenecki, międzyrzecki, gorzowski, Gorzów Wielkopolski i Zielona Góra ;

i ; woj. wielkopolskie - Poznań , powiaty poznański i gnieźnieński;

, powiaty poznański i gnieźnieński; woj. kujawsko-pomorskie - powiaty źniński, inowrocławski, bydgoski, toruński, golubsko-dobrzyński, miasta Toruń , Bydgoszcz i Grudziądz ;

, i ; woj. warmińsko-mazurskie - powiaty iławski, ostródzki, działdowski, szczycieński, mrągowski, kętrzyński, węgorzewski, piski,

woj. podlaskie - powiaty łomżyński, kolneński i białostocki;

woj. mazowieckie - powiaty mławski, przasnyski, ciechanowski, pułtuski, legionowski, wołomiński, piaseczyński, pruszkowski, grodziski, żyrardowski, sochaczewski i grójecki oraz Warszawa ;

; woj. łódzkie - powiat łęczycki;

woj. lubelskie - powiat chełmiński;

woj. dolnośląskie - powiaty kłodzki i kamiennogórski;

woj. śląskie - powiat żywiecki;

woj. podkarpackie - powiaty sanocki i rzeszowski oraz miasta Tarnobrzeg i Rzeszów.