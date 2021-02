Eksperymentalna prognoza długoterminowa Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej została przygotowana w oparciu o dwa autorskie modele IMGW-Reg oraz IMGW-Bayes. Synoptycy porównali prognozowaną temperaturę oraz sumę opadów do średniej z lat 1981-2010, dzięki czemu mogli wskazać, czy temperatura w tegoroczną wiosnę będzie poniżej, powyżej lat ubiegłych, czy też w normie. Jeżeli w danym miesiącu temperatura jest określona jako "powyżej normy", oznacza to, że miesiąc będzie cieplejszy od co najmniej 20 obserwowanych tych samych miesięcy w latach 1981-2010.

Jaka będzie pogoda w kwietniu? Ciepło i sporo deszczu

Według modelu IMGW-Reg średnia miesięczna temperatura w kwietniu będzie kształtować się powyżej normy wieloletniej lub w jej górnych granicach. Z kolei model IMGW-Bayes wskazuje, że średnia miesięczna temperatura na przeważającym obszarze Polski będzie w normie z dużym prawdopodobieństwem temperatury powyżej normy w północnej części Ziemi Lubuskiej i na Podkarpaciu.

Średnia miesięczna temperatura (IMGW-Reg) w poszczególnych miastach Polski może mieć następujące wartości:

Białystok (8,3 st.),

Gdańsk (7,8 st.),

Katowice (9,1 st.),

Kielce (8,6 st.),

Koszalin (7,8 st.),

Kraków (9,1 st.),

Lublin (8,4 st.),

Łódź (9,4 st.),

Olsztyn (8,0 st.),

Poznań (9,4 st.),

Rzeszów (9,4 st.),

Szczecin (9,1 st.),

Toruń (8,9 st.),

Warszawa (9,4 st.),

Wrocław (9,1 st.),

Zielona Góra (8,8 st.),

Zakopane (6,2).

Model IMGW-Reg wskazuje, że suma opadów w niemal całej Polsce będzie wyższa niż norma z lat 1981-2010. Wyjątkiem będzie Pomorze Środkowe, gdzie suma opadów będzie mniejsza i zmieści się w normie wieloletniej. Prognozowana suma opadów wyniesie: Gdańsk (70,1 mm), Katowice (93,8 mm), Łódź (83,5 mm), Poznań (63.7 mm), Rzeszów (79.9 mm), Warszawa (60,3 mm).

Pogoda w maju. Najchłodniej na północy i zachodzie kraju

Średnia miesięczna temperatura w całej Polsce może przekroczyć w maju normę wieloletnią - wskazuje model IMGW-Reg. Z kolei zgodnie z modelem IMGW-Bayes temperatura w całym kraju może być zróżnicowana. Temperatury powyżej normy można spodziewać się w północnej część województwa mazowieckiego, a średniej temperatury poniżej normy głównie na północy i zachodzie kraju.

Średnia miesięczna temperatura (IMGW-Reg) w poszczególnych miastach Polski może kształtować się tak:

Białystok (15,7 st.),

Gdańsk (14,2 st.),

Katowice (15,7 st.),

Kielce (15,9 st.),

Koszalin (14,2 st.),

Kraków (15,9 st.),

Lublin (16,1 st.),

Łódź (16,5 st.),

Olsztyn (15,5 st.),

Poznań (16,6 st.),

Rzeszów (16,7 st.),

Szczecin (15,3 st.),

Toruń (16,4 st.),

Warszawa (17,3 st.),

Wrocław (16,4 st.),

Zielona Góra (16,3 st.),

Zakopane (12,1).

Jak wskazuje model IMGW-Reg, w maju miesięczna suma opadów na przeważającym obszarze Polski będzie mieścić się w zakresie normy wieloletniej. Przekroczenie średniej normy opadów może wystąpić na Suwalszczyźnie i Podlasiu. Prognozowana suma opadów wyniesie: Gdańsk (45,2 mm), Katowice (71,6 mm), Łódź (83,5 mm), Poznań (65,6 mm), Rzeszów (58,3 mm), Warszawa (59,0 mm).

Jaka będzie pogoda w czerwcu? Czeka nas ciepły miesiąc

Zgodnie z modelem IMGW-Reg średnia temperatura powietrza w czerwcu przekroczy normę wieloletnią z lat 1981-2010. Na równie wysoką temperaturę w niemal całej Polsce wskazuje model IMGW-Bayes. Niższa temperatura, mieszcząca się w normie wieloletniej może wystąpić tylko na północno-wschodnich krańcach Polski.

Średnia miesięczna temperatura (IMGW-Reg) w poszczególnych miastach Polski ma osiągać takie wartości:

Białystok (16,4 st.),

Gdańsk (16,8 st.),

Katowice (17,5 st.),

Kielce (17,5 st.),

Koszalin (16,1 st.),

Kraków (17,7 st.),

Lublin (17,5 st.),

Łódź (17,2 st.),

Olsztyn (16,8 st.),

Poznań (18,3 st.),

Rzeszów (18,6 st.),

Szczecin (17,5 st.),

Toruń (18,0 st.),

Warszawa (18,5 st.),

Wrocław (18,1 st.),

Zielona Góra (18,2 st.),

Zakopane (14,5).

Miesięczna suma opadów w większości Polski będzie mieściła się w normie wieloletniej. Model IMGW-Reg wskazuje, że większe opady mogą wystąpić w północnej części Ziemi Lubuskiej, na Kujawach, Warmii i Mazurach oraz na Lubelszczyźnie. Prognozowana suma opadów wyniesie: Gdańsk (66,3 mm), Katowice (93,1 mm), Łódź (66,1 mm), Poznań (42,8 mm), Rzeszów (63,9 mm), Warszawa (65,3 mm).