Służby wznowiły poszukiwania ciała Jana Lityńskiego. W akcji nad Narwią uczestniczy ok. 100 osób

We wtorek z samego rana wznowiono poszukiwania ciała Jana Lityńskiego. W akcji uczestniczy około 100 osób - podaje RMF FM. W niedzielę 75-letni polityk wszedł do Narwi, by uratować swojego psa.

