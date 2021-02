Roztopy na południu i zachodzie kraju. To konsekwencja wiosennej temperatury. IMGW ostrzega

Wiosenna aura niesie za sobą ryzyko roztopów. IMGW wydało ostrzeżenia meteorologiczne pierwszego stopnia dla województw na zachodzie i południu kraju.

REKLAMA

KPRM ujawnia koszt promocji szczepień i informowania o COVID-19

Na zachodzie kraju roztopy. IMGW ostrzega

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia dla wielu powiatów. Nadejście wiosennej temperatury wiąże się z podniesieniem poziomu wód spowodowanym topnieniem śniegu. Ostrzeżenia przed roztopami obowiązują od wtorku od godziny 12:00 do czwartku do godziny 18:00, jednak jak podaje IMGW, mogą zostać przedłużone.

Synoptycy przewidują wzrost temperatury powietrza powodujący odwilż i topnienie pokrywy śnieżnej w górach szczególnie na zachodzie kraju. Ostrzeżenia dotyczą województw pomorskiego, północnej części kujawsko-pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, podlaskiego i lubelskiego, a także południowych powiatów podkarpackiego i małopolskiego.

Temperatura maksymalna od 2 do 12 stopni

Według informacji podawanych przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej temperatura minimalna będzie wynosić od 0 do 4 stopni, natomiast temperatura maksymalna od 2 do 12 stopni. Do środy lokalnie możliwe bardzo słabe opady deszczu lub mżawki.

Synoptycy przewidują również wiatr o średniej prędkości od 5 km/h do 15 km/h, w porywach do 20 km/h, z południowego zachodu i zachodu.

Niedzielski: Do jesieni zaszczepionych 60-70 proc. dorosłych Polaków

W powiecie krakowskim IMGW ostrzega przed gęstą mgłą

Dla powiatu krakowskiego Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał z kolei ostrzeżenie przed gęstą mgłą. Miejscami mgła może ograniczyć widzialność od 50 m do 250 m.