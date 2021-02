"Tak ciepło jeszcze nie było. Dziś temperatura na Kasprowym Wierchu wyniosła 9,9 st. C, a na Śnieżce 13,5 st. C. Jest to rekordowo wysoka temperatura w lutym dla stacji Kasprowy Wierch i Śnieżka. Wszystko za sprawą inwersji termicznej" - poinformował na Twitterze Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Na Kasprowym Wierchu i Śnieżce pobite zostały rekordy ciepła. Nie tylko dla lutego

Jak możemy przeczytać na profilach meteoprognoza.pl oraz Meteomodel, poprzedni lutowy rekord ciepła dla Kasprowego Wierchu wynosił 7,8 st. C (o 2,8 st. mniej niż w lutym 2021 r.) i odnotowano go w 1989 r. Co ciekawe, pobity został też rekord temperatury marca - w 1974 r. termometry wskazały 9,4 st. C.

Podobna sytuacja miała miejsce w przypadku najwyższego szczytu Karkonoszy. Dotychczasowy rekord lutego na Śnieżce wynosił 10,1 st. C ("poprawiony" 22 lutego 2021 r. o 3.4 st. C), a marca: 12.1 st. C (pobity o 1,4 st. C).

Synoptyk IMGW: wiosenna aura utrzyma się przez cały tydzień

Przez cały tydzień spodziewana jest kontynuacja wiosennej pogody. Na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie termometry mogą pokazać nawet 18 stopni Celsjusza. W weekend dojdzie do niewielkiego ochłodzenia, ale temperatury wciąż będą dodatnie.

Anna Woźniak z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej powiedziała Informacyjnej Agencji Radiowej, że w nocy z poniedziałku na wtorek miejscami wystąpią gęste mgły, na które będą wydawane ostrzeżenia meteorologiczne. Temperatura wyniesie 6-7 stopni Celsjusza na południowym wschodzie i nawet do 3 stopni na północnym zachodzie.

We wtorek na północy kraju możliwe są niewielkie opady deszczu i lekkie zachmurzenie. Jak podkreśla jednak synoptyk, na pozostałym obszarze wciąż ma być słonecznie. Temperatura wyniesie od 4 stopni na północnym wschodzie do nawet 18 stopni na Dolnym Śląsku.

Również w kolejnych dniach na przeważającym obszarze kraju będzie pogodnie. Więcej chmur wystąpi na północy i północnym wschodzie Polski. Takie temperatury utrzymają się do weekendu. Według Anny Woźniak dopiero w piątek dojdzie do niewielkiego ochłodzenia, ale temperatury wciąż będą dodatnie.

Chłodna aura utrzyma się do niedzieli. W przyszłym tygodniu stopniowo będzie wracać wiosenna pogoda. W poniedziałek termometry mogą wskazać od 6 do 11 stopni Celsjusza. Synoptycy nie spodziewają się w najbliższym czasie powrotu zimy.