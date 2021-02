Poszukiwania ciała Jana Lityńskiego. Żona: Był w znakomitej formie, acz nie na tyle, by się wydostać

Jak przekazała w poniedziałek Informacyjnej Agencji Radiowej młodsza aspirant Anna Kowalczyk z Komendy Powiatowej Policji w Pułtusku, w poszukiwania zaangażowano siły z kilku jednostek z Płocka, Radomia i Pułtuska, przy wsparciu technicznym quadów i dronów. Na miejsce skierowano również helikopter.

"Drodzy, Janek nie wypłynął z przerębli, ratując psa. W przerębli znaleźliśmy się razem, bo pobiegłam go ratować. My żyjemy. Janka szuka straż, helikoptery. Straciłam wczoraj swoje życie, serce. Wszystko. Był w znakomitej formie, acz nie na tyle, by się stamtąd wydostać" - napisała w poniedziałek na Facebooku Elżbieta Bogucka, małżonka Jana Lityńskiego.

Jan Lityński nie żyje. Poszukiwania ciała polityka zostały wznowione

Jan Lityński nie żyje

Jan Lityński urodził się w 1946 roku w Warszawie, w 1968 roku uczestniczył w protestach po zdjęciu ''Dziadów'' Adama Mickiewicza w reżyserii Kazimierza Dejmka z repertuaru Teatru Narodowego. Za udział w studenckich protestach został relegowany ze studiów, 12 marca 1968 aresztowany, skazany wyrokiem sądu na 2,5 roku więzienia, w 1969 roku zwolniony na mocy amnestii.

W 1976 roku brał udział w akcji pomocy dla represjonowanych robotników Ursusa i Radomia. Był współzałożycielem, autorem i redaktorem niezależnych pism: "Biuletynu Informacyjnego" KOR/KSS KOR, "Robotnika" i kwartalnika politycznego "Krytyka". Od 1977 roku działał w KOR.

Zmarł Jan Lityński. "Pryncypialny i odważny." "Umiał cieszyć się życiem"

W 1980 roku objął funkcję doradcy władz "Solidarności". W stanie wojennym został internowany do września 1982, następnie aresztowany. Od 1984 roku działał w podziemiu jako członek Regionalnej Komisji Wykonawczej NSZZ "S" regionu Mazowsze. Uczestniczył w obradach Okrągłego Stołu.

Po 1989 roku był posłem trzech kadencji, w latach 2010 - 2015 doradcą prezydenta RP.

Został odznaczony przez prezydenta Lecha Kaczyńskiego Krzyżem Komandorskim oraz Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski. W 2015 prezydent Bronisław Komorowski nadał mu Krzyż Wolności i Solidarności.