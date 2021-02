Po fali mrozów, kiedy termometry, zwłaszcza we wschodniej i północno-wschodniej części kraju, wskazywały nawet poniżej -20 stopni Celsjusza, w ostatni weekend nastąpiło spore ocieplenie. A w połowie tego tygodnia pojawi się główne uderzenie ciepła, płynące do Polski aż z północnej Afryki. To właśnie napływ ciepła z kierunku południowego odpowiedzialny będzie za wzrost temperatury w Polsce .

REKLAMA

W poniedziałek w wielu regionach pojawiła się namiastka tego, co nas czeka w kolejnych dniach.

Kiedy przyjdzie wiosna? A może od razu lato? Idzie uderzenie ciepła

Temperatura. Jeszcze cieplej niż w poniedziałek

W nocy z poniedziałku na wtorek temperatura spadnie jeszcze poniżej zera. Na wschodzie słupki rtęci będą pokazywały -4 stopnie, zaś najcieplej będzie nad morzem - do 2 stopni. W ciągu dnia temperatury znacznie wzrosną: od 6 stopni na północnym wschodzie do nawet 16 stopni na południowym zachodzie.

Pogoda na wtorek 23 lutego

Opady. Duże rozpogodzenia w całym kraju

Wtorek w całym kraju upłynie pod znakiem słonecznej pogody. Więcej chmur można się spodziewać jedynie w północnych regionach Polski. Oddziaływanie płytkiej zatoki niżowej może przynieść przelotne opady deszczu, zwłaszcza na północno-wschodnich krańcach - informuje IMGW. Wiatr na ogół słaby, jedynie na wybrzeżu umiarkowane porywy.

IMGW wydało przy tym ostrzeżenia pierwszego stopnia dla północno-wschodniej, wschodniej i południowo-wschodniej części kraju. W regionach tych dojdzie do roztopów zalegającego śniegu, natomiast na Podlasiu alert pierwszego stopnia dotyczy również gęstych mgieł.