Tomasz Greniuch składa rezygnację ze stanowiska szefa IPN we Wrocławiu

Tomasz Greniuch złożył rezygnację z funkcji szefa IPN we Wrocławiu. "W związku z zaistniałymi okolicznościami dotyczącymi nominacji dr Tomasz Greniuch na stanowisko p.o. Dyrektora Oddziału IPN we Wrocławiu, dalsze pełnienie przez Niego tej funkcji jest niemożliwe. Dr Tomasz Greniuch złożył na moje ręce rezygnację. Z dniem 22 lutego br. została ona przyjęta przez mnie" - czytamy w oświadczeniu przesłanym przez prezesa IPN, doktora Jarosława Szarka.

Dworczyk o Greniuchu. "Każdy ma prawo do popełniania błędów"

Tomasz Greniuch bez posady w IPN

Tomasz Greniuch to były szef ONR na Opolszczyźnie, który od 9 lutego był p.o. dyrektora wrocławskiego oddziału IPN-u. Jego kandydatura na tym stanowisku wzbudziła wiele kontrowersji, ponieważ wcześniej Greniuch wykonywał salut rzymski na demonstracjach. - Oczywiście każdy ma prawo do popełniania błędów, ale wydaje się, że przeszłość tej osoby jest taka, że nie powinien pełnić funkcji, którą dziś pełni - mówił o nowym szefie w Instytucie Pamięci Narodowej we Wrocławiu Michał Dworczyk. Według polityka Greniuch sam powinien podać się do dymisji.

Jednak Tomasz Greniuch nie znalazł się przypadkiem wśród kandydatów odpowiednich na stanowisko szefa IPN we Wrocławiu. Jak podaje "Gazeta Wyborcza", jego kariera rozpoczęła się z obroną pracy doktorskiej, której jednym z recenzentów był były senator PiS prof. Jan Żaryn. Drugim recenzentem był dr hab. Krzysztof Szwagrzyk, który pełnił wtedy funkcję wiceprezesa IPN. To podobno za jego sprawą Greniuch trafił najpierw do IPN w Opolu, a potem we Wrocławiu. Szwagrzyk jednak zaprzeczył tym doniesieniom i stwierdził, że decyzję o zatrudnieniu Gierucha podjął prezes Szarek.

W poniedziałek o godzinie 14.00 jest odbędzie się konferencja prasowa dotycząca sytuacji w IPN we Wrocławiu.

Onet: Premier chciał zablokować kandydaturę Greniucha na szefa IPN