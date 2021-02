Pszczyna. Kilkudziesięciu policjantów przyjechało wylegitymować kilku klientów pubu

Kilkudziesięciu policjantów zostało wysłanych w sobotni wieczór do jednego z lokali w Pszczynie, by asystować przedstawicielom sanepidu podczas kontroli. Jak się okazało, na miejscu było zaledwie kilku klientów. Policja przekazała, że takie siły zostały skierowane "na wypadek, gdyby doszło do zakłócania porządku".

3 Fot. Grzegorz Celejewski / Agencja Gazeta Otwórz galerię Na Gazeta.pl