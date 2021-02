Tomasz Greniuch starci stanowisko dyrektora w IPN we Wrocławiu? RMF FM: Decyzja zapadła

Zobacz wideo Janusz Zemke o relacjach Polska-Izrael: To przykład do jakich zderzeń prowadzą nacjonalizmy

Dziennikarz RMF FM Robert Mazurek poinformował, że decyzja o dymisji dyrektora wrocławskiego oddziału IPN 38-letniego Tomasza Greniucha już zapadła. Mazurek powołał się na dwa swoje źródła w obozie władzy, a także w samym Kolegium IPN. Prezes tej instytucji, Jarosław Szarek, ma o tym poinformować przed wtorkowym posiedzeniem kolegium. Według nieoficjalnych doniesień Greniuch ma zostać odwołany ze stanowiska za hajlowanie i powiązania z ONR w przeszłości - potwierdziła PAP.

Nieoficjalnie: IPN chce zdymisjonować Tomasza Greniucha ze stanowiska dyrektora wrocławskiego oddziału

Z nieoficjalnych ustaleń radia wynika również, że Kolegium IPN jest wyjątkowo jednomyślne w sprawie dymisji Tomasza Greniucha. Wszyscy członkowie mają uważać decyzję o jego nominacji za błędną i wyjątkowo szkodliwą dla instytucji.

Decyzja o awansie Tomasza Grenichua została podjęta przez samego prezesa Instytutu Pamięci Narodowej Jarosława Szarka, który kończy kadencję w lipcu. W Kolegium IPN pojawiają się więc głosy, które nawołują do dymisji nie tylko dyrektora IPN we Wrocławiu, ale także do dymisji Szarka.

IPN wystawia laurkę Greniuchowi. "Wybrał drogę poszukiwacza prawdy"

Tomasz Greniuch w przeszłości był aktywnym działaczem Obozu Narodowo-Radykalnego. Przewodził opolskim strukturom ONR i był ich rzecznikiem prasowym. Historyk kilkukrotnie został sfotografowany, gdy wykonywał gest nazistowskiego pozdrowienia.

Mężczyzna tłumaczył swoje zaangażowanie w działalność ONR jako "błąd młodości". Jarosław Szarek podkreślał natomiast, że Greniuch wielokrotnie przepraszał za ten czyn.

W 2018 roku Tomasz Greniuch znalazł się w gronie osób, którym prezydent Andrzej Duda przyznał Brązowy Krzyż Zasługi. W weekend prezydencki minister napisał, że prezydent jest przeciwny nominacji historyka na to stanowisko. Wojciech Kolarski podkreślał, że według Andrzeja Dudy dyrektorem IPN może być wyłącznie osoba o nieposzlakowanej opinii.

Dyrektor Muzeum Auschwitz o Greniuchu: Kompletna kompromitacja IPN-u