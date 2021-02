Pogoda na dziś - poniedziałek 22 lutego. Wysoka temperatura i dużo słońca. Nawet 13 stopni

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej prognozuje, że poniedziałek 22 lutego będzie dniem niezwykle słonecznym. Tego dnia nie należy się spodziewać żadnych opadów. Zachmurzenie w całym kraju będzie niskie, więcej chmur zobaczymy jedynie w województwie zachodniopomorskim, warmińsko-mazurskim i podlaskim. O poranku na Podlasiu mogą wystąpić także mgły.

"Przed południem w obszarach występowania mgieł zachmurzenie całkowite. Lokalnie mgły, ograniczające widzialność do 100 m, utrzymujące się miejscami do godzin okołopołudniowych" - czytamy w komunikacie IMGW.

Pogoda na dziś - poniedziałek 22 lutego. Temperatura

Ostatni poniedziałek lutego będzie naprawdę wiosenny. W najcieplejszym momencie dnia termometry na zachodzie kraju wskażą nawet kilkanaście stopni. Najcieplej będzie w Szczecinie - tam odnotujemy 13 stopni na plusie. Nieco chłodniej będzie we Wrocławiu (12 stopni), Opolu i Zielonej Górze (po 11 stopni). W centralnej części Polski temperatura maksymalna będzie wahać się od 5 do 9 stopni, z kolei na wschodzie kraju - od 4 do 8 stopni. Stosunkowo wysokiej temperaturze będze towarzyszył wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków południowych.

"W nocy zachmurzenie małe lub bezchmurnie, jedynie na północnym wschodzie zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Miejscami mgły, lokalnie marznące, ograniczające widzialność do 100 m i tam zachmurzenie całkowite. Temperatura minimalna od -4°C na wschodzie do 1°C na zachodzie i 2°C lokalnie nad morzem" - pisze IMGW o nocy z poniedziałku na wtorek.

