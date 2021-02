Abp Marek Jędraszewski: jesteśmy świadkami wielkiego starcia o charakterze kulturowym i cywilizacyjnym

Arcybiskup Marek Jędraszewski napisał list na Wielki Post. Będzie on czytany we wszystkich kościołach archidiecezji krakowskiej. "Próbując zrozumieć genezę również tego, co od jakiegoś czasu dokonuje się na ulicach naszych miast, coraz bardziej uświadamiamy sobie, że jesteśmy świadkami wielkiego starcia o charakterze kulturowym i cywilizacyjnym - i to w skali globalnej" - czytamy w dokumencie.

REKLAMA

Urzędnik zamieścił nekrolog ks. Dymera. "Wybitny twórca i organizator"

Abp Marek Jędraszewski o "eutanazji dla małych dzieci"

Metropolita krakowski pisząc list z okazji Wielkiego Postu, odniósł się między innymi do tego, co dzieje się na ulicach polskich miast i skomentował strajki. Napisał, że w globalnym starciu, którego jesteśmy świadkami, w centralnej pozycji znalazło się "życie dziecka nienarodzonego". Jego zdaniem zwolennicy "cywilizacji śmierci" często przedstawiają nienarodzone dziecko jako największe zagrożenie i zło dla rodziców, szczególnie dla matki, gdy, zdaniem Jędraszewskiego, od wieków pojawienie się na świecie dziecka było pojmowane jako przejaw Bożego błogosławieństwa.

Do tego dochodzą jeszcze budzące wręcz przerażenie głosy, domagające się eutanazji dla małych dzieci, dotkniętych ciężką chorobą, ponieważ widzi się w nich karykaturę człowieczeństwa

- można przeczytać w liście, którego całość jest dostępna na stronie internetowej diecezji.

Abp Dzięga w dniu modlitwy za ofiary pedofili: Nikt nie jest bez grzechu

Abp Marek Jędraszewski o nawróceniu i obronie życia każdego człowieka

Abp Marek Jędraszewski napisał, że kiedy człowiek odwraca się od Boga, łamie też więzy solidarności z innymi ludźmi, w tym wypadku z tymi słabszymi, którzy potrzebują wsparcia i pomocy. Ocenił, że wtedy liczą się tylko ludzie silni i pewni siebie, a najważniejsze staje się egoistycznie pojmowane "ja" wraz z jego zachciankami i dążeniem do przyjemności.

Niech owocem naszego nawrócenia będzie uszlachetnienie naszego człowieczeństwa, którego wyrazem i świadectwem jest zawsze odważna obrona życia każdego człowieka od chwili poczęcia do naturalnej śmierci, a także pełne uprzejmości i szacunku słowo, jakie kierujemy do naszego bliźniego

- czytamy w liście abp. Jędraszewskiego.