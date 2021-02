Powrót uczniów do szkół. Dariusz Piontkowski: Za kilka dni będzie decyzja

Piontkowski stwierdził na antenie Polskiego Radia 24, że resort edukacji miał nadzieję, że jeśli dojdzie do zmniejszenia liczby zakażeń koronawirusem, to będzie możliwy powrót kolejnych roczników do nauczania stacjonarnego.

- Wydaje się oczywiste, że najbardziej tego potrzebują klasy maturalne i ósmoklasiści oraz klasy czwarte, dzieci, które skończyły całościową edukację prowadzoną przez jednego nauczyciela - wyjaśnił.

Według Piontkowskiego w ciągu ostatnich kilku dni widać wyraźny wzrost liczby nowych zachorowań, ale to, że w Polsce rozpoczyna się trzecia fala koronawirusa, to "na razie są tylko przypuszczenia". Wiceminister edukacji podkreślił, że w przyszłym tygodniu okaże się, czy będzie możliwe rozszerzenie nauczania stacjonarnego również na starsze roczniki.

- Za kilka dni będzie decyzja, na temat tego czy w edukacji, ale także w innych dziedzinach życia możliwe będzie dalsze luzowanie, czy wręcz przeciwnie, być może jakiś regres - powiedział.

- My co najmniej chcielibyśmy, aby został utrzymany ten stan, który funkcjonuje w tej chwili, czyli klasy I-III w nauczaniu stacjonarnym, a gdyby było możliwe, to powrót części roczników w trybie hybrydowym, mieszanym - dodał.

Przypomnijmy, że po zakończeniu ferii zimowych 18 stycznia do nauczania stacjonarnego w szkołach powrócili uczniowie z klas I-III szkół podstawowych. Minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek wielokrotnie podkreślał, że zależy mu na tym, aby w następnej kolejności do nauczania stacjonarnego wrócili uczniowie klas ósmych i maturalnych.

Minister zdrowia Adam Niedzielski potwierdził w sobotę na antenie Radia Zet, że scenariusz zakładający powrót uczniów klas ósmych i maturalnych do nauczania stacjonarnego jest możliwy. Niedzielski stwierdził jednocześnie, że "od początku marca to na pewno się nie wydarzy, natomiast w marcu wydarzyć się może".