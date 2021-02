W Zakopanem spokojniej, ale turyści nadal łamią obostrzenia. 160 interwencji od piątku

Zobacz wideo Czy będą zmiany w zasadach zasłaniania ust i nosa? "Będziemy chcieli wycofać możliwość zastępowania maseczek przyłbicami, chustami"

W sobotę po godz. 18 policja w Zakopanem podsumowała działania w pierwszej połowie weekendu. Był on spokojniejszy niż wcześniejsze, a policja przygotowała się bardziej biorąc pod uwagę wydarzenia z poprzednich weekendów. Miało jednak miejsce ponad 150 interwencji.

- Część gości Zakopanego nie uszanowało zarówno przedsiębiorców, jak i mieszkańców - powiedział Wojewoda Małopolski Łukasz Kmita komentując tłumne gromadzenie się i imprezy, jakie miały miejsce na Krupówkach czy w hotelach. Zaapelował o przestrzeganie obostrzeń.

Jednak niektórzy turyści i tak nie przestrzegają zasad sanitarnych. Od piątku do sobotniego popołudnia policjanci interweniowali 160 razy w miejscach publicznych, pensjonatach, sklepach i pod prywatnymi adresami. 107 osób ukarano mandatami, w większości (92) za brak maseczki lub złamanie innych obostrzeń. Ponadto wobec 38 osób zostaną wnioski o ukaranie do sądu, z czego 34 jest związana z nieprzestrzeganiem obostrzeń.

Setki mandatów i napaści na policjantów

- Niestety doświadczamy tego, że duża grupa turystów nie stosuje się do obostrzeń. Oczekujemy odpowiedzialności osób, które przyjeżdżają tutaj wypocząć. Niech nie myślą tylko o sobie, ale niech pomyślą o osobach, które tu przyjadą za tydzień i kolejne tygodnie - mówił Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie insp. Roman Kuster. Do Zakopanego skierowano na weekend do służby patrolowej dodatkowo 70 policjantów oddziału prewencji z Krakowa.

Tydzień temu od piątku do niedzieli policja w Zakopanem interweniowała ponad 300 razy. Interwencje dotyczyły głównie nieprzestrzegania obostrzeń sanitarnych, zakłóceń porządku oraz rozbojów. Funkcjonariusze wylegitymowali 512 osób i nałożyli 164 mandaty karne, z czego 121 za brak maseczek. 49 wniosków o ukaranie trafiło do sądu. Dwie osoby zostały zatrzymane za napaść na policjantów. Cztery pijane osoby, które zasnęły na mrozie, policja uratowała przed hipotermią i przewiozła do izby wytrzeźwień.

O przestrzeganie obostrzeń przyjezdnych proszą nie tylko służby, ale też przedsiębiorcy. Obawiają się, że ich masowe łamanie będzie oznaczać kolejne zamknięcie biznesów. - Błagam turystów: nie powtarzajcie tego procederu. (...) Nie róbcie imprez w otwartych przestrzeniach, za które hotelarze, ich dzieci i ich rodziny zostaną ukarane - mówił w rozmowie z Wirtualną Polską jeden z zakopiańskich hotelarzy.