Gęsta mgła w połowie kraju, na Odrze i Wiśle wzrasta poziom wody. IMGW ostrzega

Prognozy synoptyków Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wskazują, że w weekend można spodziewać się znacznego ocieplenia. Termometry w niektórych częściach kraju mogą pokazać nawet 10 stopni Celsjusza. Wiosenną aurę mogą jednak zepsuć niebezpieczne zjawiska meteorologiczne. Dla większości kraju IMGW prognozuje się duże mgły, z kolei roztopy prowadzą do przekroczenia poziomów ostrzegawczych na rzekach.

Mgły w przeważającej części kraju. Widoczność może być ograniczona nawet do 50 metrów

Ostrzeżenia 1. stopnia przed mgłami i szadzią wydano dla województw: pomorskiego, kujawsko-pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, mazowieckiego, lubelskiego, świętokrzyskiego oraz północnej części województwa małopolskiego i podkarpackiego.

Szadź może utrzymywać się nawet powyżej ośmiu godzin. Ze względu na mgłę widzialność będzie ograniczona od 100 do 200 metrów, a w południowej części Polski od 50 do 200 metrów. Kierowcy powinni zachować szczególną ostrożność na drogach. Ostrzeżenia IMGW będą obowiązywać od godziny 18 w sobotę 20 lutego do godzin porannych w niedzielę 21 lutego.

IMGW: Na Odrze i Wiśle przekroczono stan ostrzegawczy

"Na rzekach panuje bardzo trudna sytuacja, szczególnie w rejonie Włocławka i dolnej Odry. W najbliższych dniach podobne warunki będą się utrzymywać" - informuje IMGW. Dla centralnej oraz południowo-zachodniej części Polski wydano ostrzeżenia hydrologiczne 2. stopnia. Najgorzej jest w zlewni dopływów górnej i środkowej Odry (dolnośląskie, opolskie, wielkopolskie, lubuskie, śląskie) oraz w zlewni Pilicy i Bzury (mazowieckie, łódzkie).

Topniejący śnieg powoduje wzrost poziomu wody w rzekach oraz przekroczenie w wielu miejscach stanów ostrzegawczych. W rejonie Płocka, Włocławka i dolnej Odry operują grupy pomiarowe IMGW, które mierzą pokrywę lodu oraz informują administrację państwową o aktualnej sytuacji. Na Odrze największe przekroczenie stanu alarmowego jest na stacji Widuchowa (o 38 cm), a na Wiśle na stacji w Wyszogrodzie (również o 38 cm).