Kiedy uczniowie wrócą do szkół? Niedzielski: Na początku marca to się nie wydarzy. Jedno "ale"

Adam Niedzielski wypowiedział się antenie Radia Zet na temat aktualnej sytuacji epidemicznej oraz ewentualnego powrotu niektórych obostrzeń. Według ministra zdrowia szkoły są na "końcu kolejki" jeśli chodzi o ponowne zamykanie (stacjonarnie uczą się klasy I-III), ponieważ koszty społeczne związane z rozwojem dzieci i codziennym funkcjonowaniem rodziców są zbyt duże.

Powrót uczniów do szkół. Niedzielski podał możliwy termin dla klas ósmych i maturalnych

Niedzielski został zapytany o to, czy powrót uczniów z klas ósmych i maturalnych do nauczania stacjonarnego jest możliwy w następnym miesiącu. - Od początku marca to na pewno się nie wydarzy, natomiast w marcu wydarzyć się może - powiedział.

Kiedy szczepienia seniorów? Dworczyk: Kolejne terminy w drugim kwartale

Minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek wydał w połowie lutego rozporządzenie przedłużające obecny tryb nauczania w szkołach do końca lutego. Uczniowie klas ósmych i maturalnych mogą jednak korzystać z konsultacji odbywających się stacjonarnie w szkołach. Czarnkowi zależy na tym, aby uczniowie, którzy przygotowują się do egzaminów kończących dany etap edukacji, mogli szybko powrócić do stacjonarnego nauczania.

Adam Niedzielski: Możliwy powrót do regionalizacji obostrzeń

Minister zdrowia powiedział również, że ze względu na zwiększającą się liczbę zakażeń zależy powrócić do niektórych obostrzeń, ale "musi to być poparte głęboką analizą". Według Niedzielskiego przy przywracaniu niektórych restrykcji rząd będzie myśleć regionalnie.

- Rzeczywiście ten region Warmii i Mazur jest szczególnie odstający od pozostałych regionów w kraju, więc przy przywracaniu obostrzeń raczej będziemy myśleli regionalnie. Decyzja jeszcze jednak nie jest podjęta. Na pewno będziemy ją podejmowali na początku przyszłego tygodnia - powiedział.

Niedzielski o liczbie zakażeń: To potwierdzenie, że 3. fala jest w Polsce

Niedzielski zaznaczył, że mamy już do czynienia z trzecią falą pandemii koronawirusa, a szczyt zachorowań może nastąpić w marcu lub kwietniu. - To jest raczej kwestia miesiąca. Kluczowe jest tempo rozwijania się pandemii, bo przeszliśmy ze skali kilkaset przypadków więcej z tygodnia więcej na kilka tysięcy więcej z tygodnia na tydzień. Tutaj najważniejsze jest, w jakiej skali będzie to narastało.