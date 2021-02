Policja wysyła posiłki do Zakopanego. "Wiemy, że bardzo wiele osób wybiera się na weekend"

W miniony weekend tłumy turystów bez maseczek bawiły się na Krupówkach, dochodziło do burd i awantur, a także zakłócania ciszy nocnej. Rzecznik zakopiańskiej policji aspirant sztabowy Roman Wieczorek zapowiada, że policjanci będą starali się nie dopuścić do powtórki ubiegłotygodniowych wydarzeń.

REKLAMA

Zobacz wideo Jeździł autem po zamarzniętym Bugu w Wyszkowie, gdy na lodzie przebywali ludzie z dziećmi

Zakopane. Policja obawia się powtórki z zeszłego weekendu i wysyła dodatkowe posiłki

Wiemy, że bardzo wiele osób wybiera się w ten weekend do Zakopanego. Świadczą o tym komunikaty podawane przez biura turystyczne, które informują, że niemal wszystkie miejsca noclegowe zostały już wyprzedane

- przekazał asp. Wieczorek.

Wzmocnione siły policyjne mają wesprzeć policjantów z Zakopanego i okolic w zapewnieniu porządku i bezpieczeństwa w całym powiecie.

Tydzień temu od piątku do niedzieli policja w Zakopanem interweniowała ponad 300 razy. Interwencje dotyczyły przede wszystkich nieprzestrzegania obostrzeń sanitarnych, zakłóceń porządku oraz rozbojów. Funkcjonariusze wylegitymowali 512 osób i nałożyli 164 mandaty karne, z czego 121 za brak maseczek. 49 wniosków o ukaranie trafiło do sądu. Dwie osoby zostały zatrzymane za napaść na policjantów. Cztery pijane osoby, które zasnęły na mrozie, policja uratowała przed hipotermią i przewiozła do izby wytrzeźwień.