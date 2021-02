Pogoda na weekend 20-21 lutego. W sobotę pochmurno i mgliście. W niedzielę dużo słońca

Najbliższy weekend przyniesie nam przedsmak wiosny. Najcieplej będzie na zachodzie kraju, gdzie termometry wskażą temperaturę powyżej 10 stopni. O ile sobota zapowiada się dość pochmurno i mgliście, o tyle w niedzielę w większości kraju możemy liczyć na rozpogodzenia.

Pogoda na sobotę 20 lutego. Dziś maksymalnie od 0 do 10 stopni

Według synoptyków IMGWm w sobotę mieszkańcy całej Polski mogą spodziewać się temperatury powyżej 0 stopni. Najcieplej będzie w Zielonej Górze (10 stopni), Szczecinie, Wrocławiu i Legnicy (9 stopni). Najzimniej natomiast będzie w Suwałkach (0 stopni) oraz Białymstoku, Lublinie, Rzeszowie i Zakopanem, gdzie przewidywany jest zaledwie 1 stopień. W pozostałych regionach termometry pokażą od 3 do 7 stopni.

W całej Polsce zachmurzenie duże i umiarkowane. Jedynie mieszkańcy województwa dolnośląskiego, śląskiego i opolskiego mogą liczyć na mniej chmur. Dodatkowo w większości kraju mogą pojawić się mgły. W żadnym regionie nie są spodziewane jakiekolwiek opady deszczu czy śniegu.

Pogoda na niedzielę 21 lutego. Duże rozpogodzenia i brak jakichkolwiek opadów

W niedzielę temperatura wzrośnie jeszcze bardziej, a to za sprawą wyżu znad Morza Czarnego. Najcieplej będzie we Wrocławiu i Opolu - termometry wskażą tam aż 13 stopni. W Legnicy, Gorzowie Wielkopolskim i Szczecinie nieco mniej, bo 12 stopni. W województwie podlaskim będzie jednak nadal chłodno: -1 stopień zapowiadany jest w Suwałkach, a maksymalnie do 2 stopni będzie w Białymstoku. W województwach warmińsko-mazurskim, lubelskim, podkarpackim przewidywanych jest 5 stopni. Od 6 do 7 stopni będzie natomiast w Warszawie, Kielcach i Łodzi. W pozostałych regionach od 8 do nawet 11 stopni w ciągu dnia.

W większości kraju zachmurzenie ustąpi. Jedynie w województwie warmińsko-mazurskim i podlaskim zapowiada się nadal dużo chmur. W województwie mazowieckim, łódzkim i lubelskim miejscami może utrzymywać się mgła. W całym kraju wiatr słaby i umiarkowany. W żadnym regionie nie będzie padać.