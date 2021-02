Lubelskie. Ksiądz wysyłał nagie zdjęcia 14-latce. Prokuratura spóźniła się z wnioskiem o ostrzejszy wyrok

Były proboszcz parafii w Kurowie za przyzwoleniem matki 14-letniej dziewczyny wysyłał na jej numer telefonu swoje nagie zdjęcia. W treści wiadomości pojawiały się również zachęty do uprawiania z nim seksu.

Były proboszcz wysyłał 14-latce swoje nagie zdjęcia. Usłyszał wyrok

Lubelskie. Areszt wliczony na poczet kary więzienia

Sąd w listopadzie 2020 roku uznał duchownego i matkę 14-latkę za winnych i skazał ich na karę pozbawienia wolności. Wiesław C. usłyszał nieprawomocny wyrok 3,5 roku więzienia w zakładzie typu otwartego. W takich placówkach osadzeni mają możliwość noszenia własnych ubrań, nieograniczonego widzenia się z bliskimi i mogą liczyć na częste przepustki.

Zgodnie z wydanym wyrokiem, na poczet kary byłego duchownego zaliczono również spędzony czas w areszcie (od lipca 2019 do listopada 2020 roku). Oznaczało to, że proboszcz mógłby wyjść na wolność za niecałe dwa lata.

Prokuratura spóźniła się ze złożeniem apelacji. "Pierwszy raz spotkałam się z taką sytuacją"

Niewykluczone jednak, że Wiesław C. wyjdzie z więzienia jeszcze wcześniej. Jego obrońca stara się o złagodzenie wyroku i złożył w tej sprawie apelację do Sądu Rejonowego w Puławach. Apelację o przeciwnej treści z kolei miała złożyć Prokuratura Okręgowa w Lublinie, jednak nie zdążyła zrobić tego na czas. - Pierwszy raz spotkałam się z taką sytuacją. Prokuratura na wysłanie apelacji miała czas do 11 stycznia, a wysłała ją 12 stycznia, a zatem po terminie, przez co nie mogła zostać przyjęta - powiedziała cytowana przez "Dziennik Wschodni" Joanna Chimosz, prezes Sądu Rejonowego w Puławach.

Prokuratura będzie starała się udowodnić, że nie popełniła błędu. Na decyzję sądu o odmowie apelacji złożyła zażalenie do Sądu Okręgowego w Lublinie. - W naszej ocenie apelacja została złożona w terminie. Czekamy na rozpatrzenia naszego zażalenia – wyjaśniła Agnieszka Kępka, rzecznik Prokuratury Okręgowej.

Rozbieżności w harmonogramie miały wynikać z faktu, iż śledczy uznali, że mają dodatkowy dzień na dezynfekcję dokumentów. Jeśli zażalenie zostanie oddalone, puławski sąd będzie rozpatrywał apelację jedynie jednej ze stron. Oznaczałoby to, że Wiesław C. nie musiałby się obawiać zaostrzenia wyroku.