Ministerstwo Zdrowia obniży medykom płace? Lekarze zapowiadają protest po epidemii COVID-19

W marcu minie rok od stwierdzenia pierwszego przypadku zakażenia koronawirusem w Polsce. Jak pandemia zmieniła Wasze życie? Co straciliście, a co zyskaliście w mijającym roku? Czekamy na Wasze relacje. Na adres e-mailowy listydoredakcji@gazeta.pl możecie przesyłać zarówno pisemne wypowiedzi, jak i w formie nagrań wideo (do 20 sekund, najlepiej nagrywane w poziomie). Wasze historie zostaną wykorzystane w materiałach publikowanych w Gazeta.pl.

To już rok, odkąd lekarze i pielęgniarki ciężko pracują na oddziałach, na których leżą chorzy na koronawirusa i nie tylko. Wielokrotnie pisaliśmy o tym, jak wygląda codzienność medyków w czasie pandemii. Z kolei z Ministerstwa Zdrowia płyną sygnały o rychłym obniżeniu płac lekarzy i pielęgniarek.

Tomasz Karauda, który pracuje na oddziale chorób płuc, przyznał, że nigdy nie pracował ciężej, niż podczas trwającej już rok pandemii. W rozmowie z wp.pl mówił, że lekarze moralnie i etycznie czują się teraz zobowiązani pracować, kiedy tak wielu ludzi leży na oddziałach i potrzebuje pomocy. Zdecydowanie podkreślił, że to nie jest dobry moment na protest lekarzy, jednak są plany dotyczące czasu, w którym to zażegnamy epidemię koronawirusa. Wtedy medycy będą mogli manifestować swoje oburzenie.

Myślimy o takiej akcji, która jest związana z tym, że płyną sygnały ze strony ministerstwa o chęci pozbawienia personelu medycznego, i pielęgniarek i lekarzy, wszystkich dodatków przyznanych w ostatnich latach i restrukturyzacji tych płac

- jak cytuje dr. Tomasza Karaudę portal money.pl dodał, że nie wyobraża sobie, aby po pandemii, po wszystkich oklaskach i wyrazach uznania, nagle okazało się, że Ministerstwo Zdrowia obniży wszystkim medykom pensje.

Od początku epidemii wykryto koronawirusa o 21 964 lekarzy, 86 zmarło

Marzeniem dr. Karaudy jest to, aby wszystkie siły parlamentarne spotkały się poza światłem kamer i ustaliły strategię dla zdrowia, która będzie najwyższym priorytetem.

Jeżeli nie ten tragiczny moment pandemii jest momentem refleksji dla nas wszystkich, by przeznaczyć większy procent PKB na ochronę zdrowia, to jaki moment nim będzie?

- pyta Tomasz Karauda.