Pogoda. Zima w odwrocie. Temperatura w przyszłym tygodniu sięgnie niemal 20 stopni

Kalendarzowa zima zakończy się dopiero w trzecim tygodniu marca, ale już teraz można powiedzieć, że najzimniejsza pora roku jest w odwrocie. Zmiana pogody związana jest z południową cyrkulacją ciepłego powietrza, która skieruje nad Polskę niże znad Atlantyku oraz ciepły wyż znad Europy Środkowej i Bałkanów - tłumaczyła w TVN Meteo synoptyk Arlena Unton-Pyziołek.

Nadciąga fala ocieplenia. Na południowym zachodzenie blisko 20 stopni

Piątek (19.02) będzie ostatnim dniem, w którym termometry pokażą kilka stopni mrozu. W Białymstoku będzie -7, a w Olsztynie -6 stopni Celsjusza.

"Na wchodzie wystąpią opady śniegu, ale nie będą duże. W centrum i na zachodzie kraju - opady deszczu, mżawki. W centrum mogą to być marznące opady, dlatego tutaj cały czas jest niebezpieczna sytuacja na drogach" - powiedział synoptyk IMGW Grzegorz Walijewski.

Pierwszej fali ocieplenia można spodziewać się już w weekend. Temperatura na południowym zachodzie kraju przekroczy 10 stopni Celsjusza, a na dotychczas mroźnym wschodzie będzie się wahać w granicach 5 stopni. Synoptycy prognozują również, że w całej Polsce pojawi się dużo słońca.

W trakcie nadchodzącego tygodnia temperatura w całym kraju będzie się wahać od kilku do kilkunastu stopni. Apogeum ciepłej pogody nastąpi w czwartek, kiedy w województwie dolnośląskim termometry mogą pokazać nawet 19 stopni. Ciepło będzie również w Katowicach (15 stopni), Krakowie (15 stopni) oraz Poznaniu (16 stopni) i Warszawie (13 stopni).

Wysoka temperatura spowoduje roztopy

Hydrolodzy ostrzegają, że wraz z nadejściem ocieplenia będziemy mieć do czynienia z odwilżą. - Kulminacja nastąpi w środę, czwartek przyszłego tygodnia. Do końca tygodnia śnieg powinien się stopić - powiedział w TVN24 hydrolog prof. Czesław Szczegielniak.

Hydrolog dodał, że ocieplenie i odwilż trudno nazwać "anomalią", ale jeżeli potwierdzą się prognozy o temperaturze sięgającej niemal 20 stopni Celsjusza, to jest to "jak na koniec lutego temperatura nienormalna". - Przechodzimy z okresu -15 do 15 stopni, jest to amplituda 30 stopni, dosyć gwałtowna zmiana - powiedział.

IMGW prognozuje, że na przełomie obecnego i przyszłego tygodnia może wydać ostrzeżenia 1. stopnia przed roztopami występującymi w południowej oraz północnej części Polski. Jednak już teraz wydano ostrzeżenia 2. stopnia dla obszaru Wisły poniżej ujścia Narwi, gdzie w związku ze zwiększeniem się poziomu wody przekroczono stan ostrzegawczy.