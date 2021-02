Krakowska policja i prokuratura na polecenie Prokuratury Krajowej szuka dowodów na powiązanie jednego z pracowników administracyjnych sądu z gangiem pseudokibiców. Organy ścigania sprawdzają, czy osoba ta miała dostęp do akt sprawy. A jeśli tak, jak mogło to wpłynąć na jej przebieg.

Pracowniczka sądu zamieszana w sprawę gangu pseudokibiców?

Jak dowiedziało się RMF FM, policja przeszukała nie tylko budynek sądu, ale także mieszkanie jednej z pracownic. Są podejrzenia, że kobieta wpłynęła na tok postępowania przeciwko gangowi pseudokibiców, na którego czele miała stać od 2017 roku Magdalena K.

- Przeszukania nie miały związku z żadnym z krakowskich sędziów, zostało przeszukane miejsce pracy jednego z pracowników administracji. Zabezpieczono dokumenty mogące mieć związek ze sprawą - powiedziała Radiu ESKA Ewa Bialik, rzeczniczka Prokuratury Krajowej

Kim jest Magdalena K.?

Magdalena K. miała stanąć na czele gangu pseudokibiców Cracovii po zatrzymaniu swojego partnera, jednego z liderów grupy, Mariusza Z. Od 2018 była ona poszukiwana listem gończym, później też ENA (europejskim nakazem aresztowania) i czerwoną notą Interpolu. W lutym zeszłego roku kobieta została zatrzymana na Słowacji, w listopadzie natomiast trafiła do Polski.

Poza zarzutami o kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą kobiecie postawiono także zarzuty dotyczące przemytu i handlu narkotykami, utrudniania postępowania karnego w innym śledztwie oraz składania fałszywych zeznań. Grozi jej za to do 15 lat więzienia. Kobieta nie przyznaje się jednak do winy i odmawia składania zeznań.