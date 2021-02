Szturm na bramę przy Empiku i "walkę z ogniem" widziała cała Polska. I co? Oskarżono jedną osobę

Policjanci mówili o "walce w ogniu", MSWiA o "ataku chuliganów". Na głowy policjantów leciały "race, petardy, kamienie i kostka brukowa". Zdjęcia ze starć z policją, do których doszło 11 listopada w okolicach Empiku na rondzie de Gaulle'a w Warszawie, obiegły wszystkie media. Minęły ponad trzy miesiące. Jak dowiaduje się portal Gazeta.pl, prokuratura do tej pory skierowała do sądu akt oskarżenia wobec jednego uczestnika.

