Karnowski i "Sieci" muszą przeprosić za zdjęcie Tomasza Lisa w nazistowskim mundurze. Po ośmiu latach

W czwartek na swoim profilu na Twitterze Tomasz Lis poinformował o ostatecznym rozstrzygnięciu sprawy dotyczącej okładki "wSieci" (dziś tygodnik "Sieci") z jego wizerunkiem. Sąd wydał prawomocne orzeczenie, na podstawie którego tygodnik ma przeprosić za fotomontaż z Tomaszem Lisem w nazistowskim mundurze, różańcem i krwią na rękach.

Sąd prawomocnie zdecydował, że za tę okładkę pan Karnowski musi mnie przeprosić. Warto było czekać 8 lat, bo ten atak był źródłem smutku moich dzieci, o mnie nie wspominając

- napisał Tomasz Lis na Twitterze.

Fotomontaż na okładce "wSieci" z Tomaszem Lisem

Tomasz Lis pozwał Fratria sp. z o.o. - wydawcę portalu wPolityce.pl za fotomontaż, na którym jest przedstawiony w nazistowskim mundurze, a w zakrwawionej ręce trzyma różaniec. Podpis na okładce brzmiał "Prawie jak Goebbels" oraz "Nagonka na kościół. Czy zatrzymają się dopiero, gdy zaczną ginąć księża". Jest to nawiązanie do publikacji "Newsweeka", które krytycznie odnosiły się do działań Kościoła.

Tomasz Lis za naruszenie dóbr osobistych w sądzie walczył o opublikowanie przeprosin w mediach oraz 250 tys. złotych na rzecz Caritasu. W 2015 roku zapadł wyrok w pierwszej instancji, który nakazywał wydawcy publikację przeprosin na trzeciej stronie tygodnika oraz umieszczenie ich przez tydzień na stronie głównej wPolityce.pl, a także wpłatę 20 tys. złotych na Caritas. Od wyroku odwołały się obie strony. Jednak sąd apelacyjny oddalił obie apelacje. Pełnomocnik Karnowskiego zapowiedział złożenie kasacji do Sądu Najwyższego. Ostatecznie sprawa zakończyła się podtrzymaniem wyroku pierwszej instancji.

Spółka Fratria wydaje między innymi tygodnik "Sieci", "Gazetę Bankową" i "ABC" a także portale internetowe wPolityce.pl, wsiecihistorii.pl, wGospodarce.pl oraz wPolsce.pl. W zarządzie firmy zasiadają Romuald Orzeł, Michał Karnowski oraz Henryk Uzdrowski.