Studia w dalszym ciągu raczej zdalne. Egzaminy z kolei mogą odbyć się stacjonarnie

Decyzję o planowanej stacjonarnej formie egzaminów na koniec semestru podjęto dzięki akcji szczepień nauczycieli akademickich, która ma się rozpocząć jeszcze w lutym - informuje RMF FM. Trwają jeszcze zapisy, ale jak dotąd zgłosiło się ponad 30 tysięcy osób.

Koronawirus. Możliwy powrót studentów do szkół na egzaminy

Plan zakładający stacjonarną formę egzaminów miałby dotyczyć przede wszystkim obrony prac licencjackich, magisterskich i doktorskich. Niewykluczone jednak, że podobna decyzja zostanie podjęta wobec wszystkich egzaminów na koniec nadchodzącego semestru.

RMF FM informuje, że ostateczna decyzja o ewentualnym powrocie do szkół na egzaminy ma być uwarunkowana sytuacją epidemiczną w kraju, a także postępami w zakresie szczepień. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, w najbliższych tygodniach mają zapaść kluczowe decyzje.

Powrót do stacjonarnych zajęć przed końcem semestru niemal niemożliwy

Z kolei nic nie wskazuje na to, aby przed końcem semestru studenci mieli wrócić do nauczania stacjonarnego. Przede wszystkim odpowiada za to fakt, że szczepienia jeszcze nie ruszyły, a wiele grup pracowników, w tym wykładowcy po 60. roku życia, laboranci, nauczyciele na umowach zlecenia czy bibliotekarki nie są objęci szczepieniami.

Polskie uczelnie nie chcą w znaczący sposób wpływać na konieczność dokonywania zmian życiowych przez studentów. Wielu z nich wróciło do swoich rodzinnych miejscowości, z których biorą udział w zajęciach zdalnych, dzięki czemu nie muszą wynajmować pokoi w akademikach lub w miastach, w których się uczą.