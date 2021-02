Sosnowiec. 39-latek bestialsko pobił swoją partnerkę młotkiem. Został zatrzymany

Jak podaje śląska policja, do makabrycznych scen doszło w jednym z mieszkań w dzielnicy Pogoń w Sosnowcu (województwo śląskie). Mężczyzna wpadł w furię po tym, jak jego partnerka odmówiła dania mu pieniędzy. Kobieta została pobita młotkiem i ugodzona nożem, a następnie uwięziona w mieszkaniu. Dopiero gdy mężczyzna wyszedł, udało jej się uciec.

Pomocy udzielił kobiecie przechodzień. Jak się okazało, wyniku ataku doznała ona złamań obu rąk w kilku miejscach, a także rany na łydce od dźgnięcia nożem.

Sosnowiec. Sprawca bestialskiego ataku zatrzymany

39-latni sprawca został błyskawicznie zatrzymany. Funkcjonariusze wykonali niezbędne czynności, a następnie doprowadzili mężczyznę do prokuratury. Tam usłyszał zarzuty rozboju z użyciem niebezpiecznego narzędzia, pozbawienia wolności oraz uszkodzenia ciała. Grozi mu za to do 12 lat więzienia, a sąd zdecydował o tymczasowym trzymiesięcznym areszcie.