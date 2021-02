Pogoda na dziś - czwartek, 18 lutego. Cieplej na zachodzie kraju, za to na wschodzie mroźno, ale słonecznie

Najzimniejszym miastem w Polsce będą dziś Suwałki, najcieplej będzie w Zielonej Górze, termometry wskażą tam aż 8 stopni powyżej zera.

Temperatura. Na Podlasiu do -12 stopni

Dziś najzimniej będzie w województwach warmińsko-mazurskim, podlaskim i lubuskim. Termometry wskażą tam od -12 do -8 stopni. W środkowej części Polski nieco cieplej, w Łodzi -3 stopnie, tyle samo kresek poniżej zera będzie również w Kielcach i Rzeszowie. Zdecydowanie cieplej na zachodnim krańcu Polski. Najcieplej w Zielonej Górze, 8 stopni na plusie, 7 we Wrocławiu i 6 stopni w Szczecinie. W województwie kujawsko-pomorskim do -2 stopni, w Trójmieście 1 stopień na plusie, taka sama temperatura będzie w Krakowie. W Wielkopolsce 3 stopnie na plusie. W województwie opolskim oraz śląskim od 5 do 2 stopni powyżej zera.

Pogoda na dziś - czwartek 18 lutego fot. gazeta.pl

Opady. Zachmurzenia na zachodzie i opady śniegu na południu

Do południa opady śniegu są prognozowane w województwach: kujawsko-pomorskim, łódzkim, świętokrzyskim, małopolskim oraz podkarpackim. Po południu śnieg poprószy jedynie w Małopolsce. Zachmurzenia są przewidywane w zachodniej części kraju, z kolei mieszkańcy wschodniej Polski będą mogli cieszyć się bezchmurnym niebem. Wiatr będzie słaby, do 25 km/h.