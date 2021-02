Pluszowe kary dla księży, którzy i tak stoją nad grobami. Kościół w Polsce moralnie już bankrutuje

Zobacz nagranie. Apel o. Gużyńskiego do kard. Dziwisza: Powiedz prawdę, przestań kombinować:

Abp Sławoj Leszek Głódź, bardzo zasłużony obrońca pedofilów, zwykł mawiać, że "chce już tylko umrzeć w spokoju". A w swoim biskupim zawołaniu krzyczy "milito pro Christo!" ("Walczę dla Chrystusa!").

W rzeczywistości walczył - nie on jeden spośród hierarchów - o spokój swoich pedopupilów. Starał się im zapewnić komfortowe życie i śmierć: prałatowi Henrykowi Jankowskiemu, ks. Andrzejowi Dymerowi, ks. Franciszkowi Cybuli. O nich wiemy. Udało się ekscelencji, choć nie był w tej obronie doskonały. Odpokutowuje teraz tę hańbę, rozkoszując się życiem w swoim prywatnym pałacyku we wsi Bobrówka. Od państwa i Kościoła dostaje na osłodę ok. 20 tys. zł emerytury.

Tak działał ten system: pedofile wśród szeregowych księży mieli swoich możnych protektorów wśród biskupów. Tak było na całym świecie, w Watykanie i także w Polsce.

Efekt? Tak wyglądali najwięksi drapieżcy seksualni wśród duchownych, gdy byli karani - często zresztą w sposób wyłącznie symboliczny:

Ks. Fernando Karadima - jeden z absolutnie najpopularniejszych i charyzmatycznych księży w Ameryce Południowej. Gdy spadła na niego prawomocna kara, miał 88 lat - wydalono go ze stanu kapłańskiego.

Ks. Fernando Karadima oskarżony o wykorzystywanie seksualne nieletnich, zdjęcie z 11 listopada 2015 r. Fot. Luis Hidalgo / AP Photo

Kard Henryk Gulbinowicz - uznawany za "ojca chrzestnego" (przeczytaj dlaczego - wywiad z Tomaszem Terlikowskim) układu chroniącego pedofilów w polskim Kościele. Sam też oskarżany o wykorzystywanie seksualne. Gdy Watykan ogłosił mu kary,, miał 97 lat. Kara była symboliczna: zakaz pogrzebu w katedrze.

kardynał Henryk Gulbinowicz Fot. Tomasz Pietrzyk / Agencja Gazeta

Zakonnik o. Marcial Maciel Degollado - największy znany nam zdemaskowany drapieżca seksualny w Kościele. W wieku 86 lat został odesłany w odosobnienie, by pokutować. Dopiero po śmierci w 2008 r. został przez Kościół potępiony. Pierwsze oskarżenia o pedofilię pod adresem o. Maciela pochodzą jeszcze z lat 40.

Ojciec Marcial Maciel Degollado podczas mszy świętej w 2005 r. WWW.LEGIONARIESOFCHRIST.ORG / AFP

Kard. Theodore McCarrick - wydalony ze stanu kapłańskiego w wieku 89 lat. Oskarżany o molestowanie nieletnich.

Theodore McCarrick Fot. Andrew Medichini / AP Photo

Ks. Andrzej Dymer. Parasol ochronny nad nim trzymało kilku biskupów szczecińskich i abp. Sławoj Leszek Głódź. Rolę Głódzia doskonale opisał Zbigniew Nosowski, redaktor naczelny kwartalnika "Więź". Pokazano to również w reportażu TVN24 "Najdłuższy proces Kościoła".

Otóż przez ponad 25 lat nie dosięgnęła Dymera kara, choć kolejne osoby zgłaszały się do biskupów i oskarżały księdza o przestępstwa seksualne. Mimo że w kurii wiedza o zarzutach istniała już w 1995 r., to proces kanoniczny rozpoczął się dopiero w roku 2004. Uznano go winnym. Jak ujawnił Zbigniew Nosowski, w uzasadnieniu podkreślono "pewność moralną co do zasadności oskarżeń ks. Andrzeja Dymera o molestowanie wychowanków Ogniska św. Brata Alberta w Szczecinie w latach 1993-95".

Ostatecznego wyroku jednak Dymer nie doczekał, bo złożył odwołanie, a abp Sławoj Leszek Głódź - mimo ponagleń z Watykanu! - przez prawie 10 lat nie podpisał dekretu nakazującego wszcząć proces w II instancji (uczynił to dopiero 31 grudnia 2017 r.). Tuż po rozstrzygnięciu Dymer zmarł. Jego wina nie została prawomocnie uznana przez Kościół, a zarzuty karne w państwowym sądzie się przedawniły.

Abp Głódź, a potem abp Andrzej Dzięga zadbali o komfortowe życie drapieżcy. Dymer bowiem opływał w splendory, a abp Dzięga powierzał mu eksponowane zadania już po skazującym wyroku I kościelnej instancji. Odwołał go z funkcji dyrektora Instytutu Medycznego im. Jana Pawła II w Szczecinie dopiero po - jak informował kwartalnik "Więź" - spotkaniu z mężczyzną wykorzystanym seksualnie przed laty przez ks. Dymera.

Ksiądz Andrzej Dymer Fot. Łukasz Wądołowski / Agencja Gazeta

Ks. Franciszek Cybula - były kapelan prezydenta Lecha Wałęsy. Ofiara księdza Cybuli skonfrontowała się z nim. Duchowny przyznał się do czynów pedofilskich, co pokazano potem w filmie braci Sekielskich. Ofiara złożyła oficjalne doniesienie do kurii arcybiskupiej, czyli do abp. Głódzia. Gdy ksiądz szybko potem umarł, to arcybiskup celebrował mszę pogrzebową i rozpływał się nad nim.

Ks. Franciszek Cybula, kadr z filmu 'Tylko nie mów nikomu'

Biblijna zasada nakazuje, aby brata, który grzeszy, najpierw upomnieć w rozmowie w cztery oczy. Potem przy świadkach. A ostatecznie, cytując Biblię: "Jeśli i tych nie usłucha, donieś Kościołowi!". Jeśli chodzi o pedofilię wśród duchownych, to ta zasada brzmi jak żart. Bo jak donosić Kościołowi jako ostatecznej instancji, gdy część hierarchów byli obrońcami czystego zła?

Owszem, są w Episkopacie biskupi, którzy starają się walczyć z pedofilią w szeregach duchowieństwa, ale to wyjątki. Jednym z nich jest Delegat KEP ds. Ochrony Dzieci i Młodzieży prymas Polski abp Wojciech Polak. Po emisji w TVN24 reportażu "Najdłuższy proces Kościoła" stwierdził: - Uważam, że niesłychana przewlekłość kościelnych procedur w sprawie ks. Andrzeja Dymera nie ma żadnego usprawiedliwienia.

Prymas mówi tak po raz setny. I jeszcze - przy ujawnianiu kolejnych podobnych historii - wiele razy zapewne powtórzy. Dobra wola i determinacja pojedynczych hierarchów, a nie całego Episkopatu, to za mało. Kościół instytucjonalny w Polsce - niestety - osuwa się w moralne bankructwo. Trup pedofila wciąż bywa ważniejszy niż życie ofiar.