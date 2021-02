Pogoda. Przed nami załamanie pogody, a później ocieplenie. "Dwie pory roku w jednym kraju"

Według Tomasza Wasilewskiego z TVN Meteo kontrast termiczny w ciągu najbliższych kilku dni może być bardzo duży. Największych różnic należy spodziewać się pomiędzy wschodnią i zachodnią Polską. Termometry na zachodzie kraju mogą pokazywać do pięciu stopni na plusie, a w tym samym czasie na Podlasiu nawet 10 stopni poniżej zera. Według Wasilewskiego możemy mieć do czynienia z "dwiema porami roku w jednym kraju".

Pogoda. Silne mrozy na północy kraju. W weekend wiosenne ocieplenie

W środę na wschodzie kraju pojawią się opady śniegu, a w pozostałej części Polski opady deszczu ze śniegiem oraz deszczu. - Będzie sypać śnieg, intensywnie, taki mokry, ciężki, bo temperatura będzie coraz wyższa - wyjaśnił Wasilewski. Termometry w województwie podlaskim i warmińsko-mazurskim pokażą -5 stopni, a we Wrocławiu 5 stopni. W północno wschodniej części kraju wystąpią przejaśnienia, które jednak nie wpłyną na poziom odczuwalnej temperatury.

W czwartek dojdzie do jeszcze większego kontrastu w pogodzie. Kiedy termometry w Zielonej Górze i Wrocławiu będą pokazywać 7 stopni Celsjusza, w Olsztynie i Białymstoku będzie 9-10 stopni mrozu. W nocy temperatura na wschodzie może spaść do -15 stopni. Opady śniegu wystąpią w województwie podkarpackim. W pasie ciągnącym się od województwa pomorskiego do małopolskiego może pojawić się gołoledź, powodująca ciężkie warunki na drogach.

W piątek na wschodzie nadal mróz sięgający -7 stopni Celsjusza. W centralnej Polsce dojdzie jednak do ocieplenia. Mieszkańcy Warszawy, Łodzi i Kielc mogą spodziewać się od 1 do 4 stopni. Noc będzie zdecydowanie cieplejsza od poprzednich. Termometry w całym kraju pokażą od 0 do 1 stopnia. Na wschodzie pojawią się opady deszczu ze śniegiem, a w pozostałej części Polski tylko deszczu.

W weekend do Polski zawita wiosenna pogoda. Temperatura w całym kraju będzie się wahać od 3 stopni w Białymstoku do nawet 13 w Zielonej Górze i Wrocławiu. Ponad 10 stopni Celsjusza pokażą również termometry w Katowicach, Opolu, Łodzi, Szczecinie. W sobotę przejaśnienia obejmą tylko południowo zachodnią Polskę, ale w niedzielę będą występować już w całym kraju.