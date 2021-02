W pociągu nie reagował na próby kontaktu, od miesiąca nie ustalono jego tożsamości. Policja prosi o pomoc

Świebodzińscy policjanci poprosili o pomoc w identyfikacji mężczyzny, który 10 stycznia podróżował pociągiem relacji Berlin-Warszawa. Nie reagował on na żadne próby kontaktu i do tej pory nie udało się ustalić jego tożsamości. "Ustalono, że mężczyzna najprawdopodobniej posługuje się w stopniu co najmniej komunikatywnym językami: niemieckim, rosyjskim, łotewskim i ukraińskim" - poinformowała KPP w Świebodzinie.

