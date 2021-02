Reporter RMF FM opisał doświadczenie z ks. Dymerem. "Nie jestem ofiarą, ale mogłem być"

Zobacz wideo Apel o. Gużyńskiego do kard. Dziwisza: Powiedz prawdę, przestań kombinować

Paweł Żuchowski, korespondent Radia RMF FM w Stanach Zjednoczonych, opublikował na Twitterze krótką relację o swoich doświadczeniach z ks. Andrzejem Dymerem. "Nie jestem ofiarą, ale mogłem być" - napisał dziennikarz.

REKLAMA

W notatce opisuje swoje wspomnienia z lat 90. kiedy - ja pisze - "już mówiło się o księdzu". Żuchowski wspomina, że pracował wtedy w radiu należącym do Archidiecezji i przychodziło tam wielu duchownych.

Ten zawsze musiał tak przejść, by się otrzeć, przejechać ręką po plecach czy brzuchu. Kiedyś wieczorem przyszedł do studia. Niby po jakąś płytę. Szafa z CD stała za prowadzącym program. Ten durny uśmiech pamiętam do dziś. O tej godzinie w radiu była już tylko starsza pani, która była na dyżurce na parterze. Prowadziłem program. Miałem słuchawki na uszach. Po wyłączeniu mikrofonu w pewnym momencie poczułem rękę na ramieniu, nie to nie było ot takie dotknięcie. Na konsolecie mieliśmy antynapadowy przycisk, jego uruchomienie wzywało firmę ochroniarską. Powiedziałem mu, nie odwracając się: wyjdź stąd albo zaraz to nacisnę. Wyszedł. Miałem niecałe 19 lat

- napisał.

Sprawa ks. Andrzeja Dymera

Dziennikarz stwierdził, że "śmierć księdza Dymera nie kończy sprawy". Podkreślił, że o tym, co robił duchowny, wiedzieli jego przełożeni, a pomimo tego nie tylko nic z tym nie zrobili, ale nawet awansowali Dymera.

"Ci, którzy mnie znają od lat, znali w latach 90, wiedzieli, że w tamtym okresie mówiłem, że po maturze wstąpię do Seminarium Duchownego w Szczecinie. Chodziłem do Technikum. Szkoła trwała 5 lat. Byłem przed maturą. To jedna ze spraw, które zawróciły mnie z tej drogi" - napisał.

W poniedziałek w programie "Czarno na białym" w TVN24 o swoich kontaktach z ks. Dymerem opowiedział m.in. o. Tarsycjusz Krasucki, który w wieku 16 lat trafił do ogniska św. Brata Alberta. Z reportażu "Czarno na białym" wynika, że duchowny cieszył się szacunkiem hierarchów m.in. z powodu swoich talentów biznesowych - specjalizował się m.in. w przejmowaniu nieruchomości i gruntów. Jednak sprawa nie została ujawniona dopiero teraz. Doniesienia o przestępstwach seksualnych duchownego pojawiły się jeszcze w latach 90., a władze archidiecezji miały o nich informacje od 1995 roku. Mimo to Dymer pozostawał bezkarny.

We wtorek poinformowano o śmierci ks. Dymera, który poważnie chorował. Państwowa Komisja ds. Pedofilii poinformowała w komunikacie, że miała akta dotyczące przestępstw, o które oskarżany był ks. Andrzej Dymer. Postępowanie wyjaśniające zakończyło się ze względu na śmierć duchownego.

Ksiądz Andrzej Dymer - kim jest? Oskarżenia pojawiały się już w latach 90