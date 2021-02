Sondaż. 78 proc. Polaków nie zgadza się z wyrokiem TK ws. aborcji

W październiku Trybunał Konstytucyjny wydał orzeczenie w sprawie aborcji, które doprowadziło do masowych protestów. Z najnowszego sondażu wynika, że większość Polaków opowiada się za możliwością przerywania ciąży w sytuacji, gdy doszło do ciężkiego lub nieodwracalnego uszkodzenia płodu - czyli do przywrócenia przesłanki, która została zniesiona po publikacji wyroku TK.

