Kielce. Chirurdzy ze szpitala wojewódzkiego złożyli wypowiedzenia. "Argumenty medyków wydają się zrozumiałe"

O sytuacji tej informuje "Wyborcza". Z ustaleń lokalnego oddziału dziennika wynika, że część lekarzy z Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach złożyła wypowiedzenia. Informację tę potwierdził dyrektor placówki Bartosz Stemplewski i dodał, że dotyczy to jednego z oddziałów urazowych.

Kielce. Chirurdzy rezygnują z pracy. "Argumenty medyków, którzy złożyli wypowiedzenia umów o pracę wydają się być zrozumiałe"

Z nieoficjalnych ustaleń wynika, że dotyczy to chirurgii. Lekarze mają pozostać na dotychczasowych stanowiskach do końca marca. Na razie trudno przewidzieć, co stanie się dalej. Wiadomo jednak, że liczba wypowiedzeń jest na tyle duża, że po rezygnacji specjalistów, nie uda się zapełnić grafików dyżurowych. Bez chirurgów natomiast ciężko wyobrazić sobie działanie (na ten moment jedynego w Kielcach) szpitalnego oddziału ratunkowego oraz Centrum Urazowego.

Dodatkowo szpital ten od końca 2020 roku jest w zasadzie jedyną lecznicą w Kielcach, która przyjmuje pacjentów niecovidowych. Inne placówki - na Kościuszki czy szpital MSWiA, zostały przekształcone przez wojewodę świętokrzyskiego na potrzeby pacjentów zakażonych koronawirusem SARS-CoV-2. Nie działa tym samym drugi w mieście SOR.

"Wyborcza" ustaliła, że głównym powodem rezygnacji chirurgów jest przepracowanie. Do tego lekarze skarżą się na sposób rozwiązania niektórych problemów organizacyjnych. Część ze specjalistów otrzymała też propozycje pracy w nowej siedzibie szpitala MSWiA, który ma być otwarty przy ul. Wojska Polskiego w Kielcach.

- Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach jest najważniejszym w regionie szpitalem dla systemu opieki zdrowotnej. Szpitalny Oddział Ratunkowy wraz z Centrum Urazowym zaopatruje najcięższe przypadki z województwa, a Klinika Chirurgii Ogólnej podejmuje się najbardziej skomplikowanych zabiegów, w tym od niedawna transplantologii. Przeznaczenie dwóch z trzech szpitali w Kielcach (w podstawowych zakresach świadczeń) wyłącznie do leczenia pacjentów z COVID -19 przez kilka miesięcy, spowodowało olbrzymie przemęczenie całego zespołu szpitala, a szczególnie lekarzy chirurgów. Argumenty medyków, którzy złożyli wypowiedzenia umów o pracę wydają się być zrozumiałe. Podejmowane w ostatnich dniach decyzje przez wojewodę świętokrzyskiego dają jednocześnie nadzieję na zmianę decyzji personelu - powiedziała w rozmowie z portalem echodnia.eu rzeczniczka prasowa szpitala Anna Mazur-Kałuża.

