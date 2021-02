Kiedy przyjdzie wiosna? Długoterminowa prognoza pogody IMGW

Zobacz wideo Aplikacje do sprawdzania pogody

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej przygotował prognozę długoterminową na trzeci tydzień lutego. Z ich zapowiedzi wynika, że ocieplenie będzie odczuwalne w zachodnich województwach już od wtorku. Natomiast na wschodzie kraju wyższe temperatury spodziewane są dopiero w weekend.

REKLAMA

Ostrzeżenia IMGW. W wielu regionach marznące opady, zacznie się też odwilż

Prognoza pogody IMGW. Odwilż i ocieplenie, kontra mróz i gołoledź

We wtorek 16 lutego oraz w środę w całej Polsce zapowiadane jest zachmurzenie duże i umiarkowane. Należy spodziewać się także deszczu ze śniegiem. Najbardziej intensywne opady przewidywane są w środę w województwach pomorskim, warmińsko-mazurskim, podlaskim, mazowieckim, łódzkim, świętokrzyskim, lubelskim, podkarpackim i małopolskim. W dzień temperatura wyniesie na wschodzie od -7 do -5 stopni, a na zachodzie od 1 do 5 stopni. W nocy (ze środy na czwartek) różnica temperatur będzie jeszcze wyższa. W Legnicy termometry pokażą 5 stopni, a w Suwałkach i Białymstoku -10 stopni.

Jeszcze wyższe różnice temperatur prognozowane są na czwartek. Wtedy znad wschodu nadciągnie fala mroźnego powietrza. W dzień temperatura powyżej 1 stopnia zapowiadana jest w województwach zachodniopomorskim, lubuskim, wielkopolskim, dolnośląskim, opolskim, śląskim i w części Małopolski. Tam będzie od 1 do 6 stopni. W pozostałych regionach termometry pokażą od -3 stopni w Łodzi, przez -8 stopni w Warszawie, aż do nawet -11 stopni w Białymstoku i Chełmie. Bardzo zimna będzie również noc z czwartku na piątek, kiedy temperatura spadnie do 1 stopnia na zachodzie i do aż -18 stopni na wschodzie kraju. Chmury pojawią się tylko na zachodzie, a opady na południu kraju.

Temperatura w nocy z czwartku na piątek 19 lutego 2021. fot. windy.com

W piątek pojawi się deszczowy front. Ocieplenie i roztopy mogą stwarzać zagrożenie powodziowe

W piątek rano z zachodu nadciągnie deszczowy front, który będzie przesuwał się stopniowo na wschód i południe kraju. W województwach kujawsko-pomorskim, pomorskim, warmińsko-mazurskim, mazowieckim i lubelskim należy uważać na gołoledź. W dzień temperatura od -2 stopni na wschodzie do 6 stopni na południowym zachodzie.

Zachmurzenie będzie umiarkowane, jednak od soboty zacznie się coraz bardziej rozpogadzać. Z początkiem nowego tygodnia widać natomiast niemal bezchmurne niebo w całym kraju. W weekend temperatury będą bardziej wiosenne. W niedzielę na Ziemi Lubuskiej termometry mogą pokazać nawet do 10 stopni Celsjusza. Poranki i wieczory cały czas będą jednak mroźne. Dopiero w kolejnych dniach, od wtorku 23 lutego do środy 25 lutego, temperatury powyżej 0 stopni utrzymywać się będą i dzień i w nocy zarówno na zachodzie, jak i wschodzie kraju.

Wraz z ociepleniem należy spodziewać się szybkiego topnienia pokrywy śnieżnej oraz zjawisk lodowych na rzekach. IMGW prognozuje pod koniec tygodnia roztopy, które obejmą przede wszystkim wschodnią połowę kraju (gdzie pokrywa śnieżna jest najgrubsza). Gwałtowne roztopy i opady deszczu mogą stwarzać zagrożenie powodziowe.

Synoptycy zastrzegają, że prognoza długoterminowa ma charakter orientacyjny i jest obarczona niepewnością.

Pogotowie nie dojechałoby do pacjenta, gdyby nie rolnik. Odśnieżył im drogę