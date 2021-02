IMGW ostrzega przed mrozem, temperatura może spaść do -20 stopni. Potem "duży kontrast termiczny"

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed silnym mrozem dla województw:

podlaskiego (powiaty: suwalski, sejneński, augustowski, moniecki, sokólski, białostocki, bielski, hajnowski oraz Białystok),

podkarpackiego (powiaty: jasielski, krośnieński, brzozowski, sanocki, leski, bieszczadzki oraz Krosno),

małopolskiego (powiaty: nowatorski, tatrzański, limanowski, nowosądecki, gorlicki oraz Nowy Sącz).

Ostrzeżenia IMGW. Silny mróz na wschodzie i południu kraju. Na zachodzie marznące opady

W nocy z poniedziałku na wtorek we wspomnianych rejonach temperatura może wynieść od -13 do nawet -20 stopni Celsjusza w górach. Minusowej temperatury należy spodziewać się zresztą w całym kraju.

Z kolei dla województw: zachodniopomorskiego, lubuskiego i części woj. wielkopolskiego wydano ostrzeżenia pierwszego przed opadami marznącego deszczu, którego należy się spodziewać we wtorek w godzinach porannych.

We wtorek i środę temperatura wyniesie od -7 do -5 stopni Celsjusza na wschodzie, a na zachodzie od 1 do pięciu stopni. W nocy z wtorku na środę i ze środy na czwartek na Podlasiu termometry wskażą -11 i -18 stopni. Noce na zachodzie kraju będą zdecydowanie cieplejsze - z temperaturą około zera stopni.

Pod względem temperatury Polska - podobnie jak przed lutową falą mrozów - znów będzie podzielona. Ze względu na duży kontrast termiczny na wschodzie kraju będzie się utrzymywać zimowa auta, a na zachodzie - pogoda zmieni się już w wiosenną (widać to m.in. na mapach pogodowych windy.com, na których Polska od połowy tygodnia jest "podzielona" przez temperaturę - w zachodniej części kraju termometry pokazują kilka stopni powyżej zera).

W czwartek nadal duży kontrast termiczny. Nad zachodnią część kraju napłynie cieplejsze powietrze z południowego zachodu, co przyniesie temperatury w ciągu dnia od 3°C do 5°C, natomiast na wschodzie nadal mroz, z temperaturą w dzień od -9°C na Suwalszczyźnie do około 0°C w centrum. W nocy na północnym wschodzie spadek temperatury do około -15°C

- podaje IMGW.

W piątek słupki wskażą od -2 stopni na Suwalszczyźnie do sześciu stopni na Ziemi Lubuskiej. Synoptycy nie przewidują też silnego mrozu w nocy (od -6 do 3 stopni Celsjusza).

Zobacz wideo Ekspert o znaczeniu tegorocznej zimy i zmianach klimatu

Rzecznik IMGW: w weekend nawet 13 stopni Celsjusza

Rzecznik prasowy IMGW Grzegorz Walijewski przekazał w rozmowie z Informacyjną Agencją Radiową, że w weekend dodatnia temperatura będzie odczuwalna już w całym kraju. - W sobotę i niedzielę to już jest zupełnie wiosna. W sobotę wartości maksymalne na termometrach pokażą nawet 9-10 stopni, a w niedzielę 13 stopni Celsjusza - powiedział Walijewski.

Ocieplenie spowoduje gwałtowne topnienie śniegu, które może doprowadzić do podtopień i wezbrań rzek. Niewykluczone, że będą pojawiały się ostrzeżenia hydrologiczne drugiego i trzeciego stopnia. Dlatego trzeba uważać i śledzić komunikaty meteorologiczne - dodaje rzecznik IMGW.