Powrót starszych dzieci do szkół? Dariusz Piontkowski obawia się trzeciej fali pandemii

Wiceminister edukacjiDariusz Piontkowski w Radiu ZET mówił między innymi o powrocie starszych dzieci do szkół. Na razie stacjonarnie uczą się klasy 1-3, nie wiadomo jeszcze, co będzie w najbliższym czasie ze starszymi rocznikami.

Dariusz Piontkowski na pytanie Beaty Lubeckiej o powrót starszych dzieci do szkół odpowiedział, że o tym zdecyduje Ministerstwo Zdrowia. Dodał jednak, że sytuacja jest niepewna, liczba zakażeń u sąsiadów bardzo wysoka i nie wiadomo, czy trzecia fala pandemii koronawirusa nie dotrze w najbliższym czasie do Polski. Jeżeli tak by się stało - rządzący musieliby ponownie podjąć decyzję o izolacji, a to, jak mówił Piontkowski, musiałoby odbić się na szkołach. Wiceminister edukacji mówił też, że wzrost zachorowań, który teraz obserwujemy, może być skutkiem decyzji o poluzowaniu obostrzeń.

Nie wiadomo też jak na razie co z maturzystami, którzy niebawem będą podchodzili do egzaminów dojrzałości. Decyzje dotyczące ich powrotu do stacjonarnej nauki mają zapaść nie wcześniej niż 1 marca.

Chcielibyśmy, żeby było to możliwe jak najwcześniej. Zdajemy sobie sprawę, że za 2 miesiące egzaminy, zdajemy sobie sprawę z ograniczeń nauczania na odległość. Chcielibyśmy, żeby było to jak najszybciej

- mówił Piontkowski.

Natomiast studenci, być może, będą mogli wrócić na jakiś czas na uczelnie.

To zależy nie tylko od sytuacji epidemicznej, ale od tego, czy zostaną zaszczepieni akademicy. (...) być może za kilka tygodni studenci będą mogli wrócić na jakiś czas do nauki stacjonarnej