GOPR publikuje drastyczne zdjęcie odmrożonych dłoni. "Zlekceważyłem pierwsze objawy"

Grupa Bieszczadzka GOPR apeluje do turystów o odpowiednie przygotowanie do wyjścia w góry. W ostatnich dniach strażacy interweniowali w przypadku osób, które odmroziły sobie dłonie i stopy. "Wypadki zdarzają się najlepszym, czasami jest to po prostu splot pewnych wydarzeń i przeciągnięcie tej cienkiej granicy" - komentuje GOPR.

4 GOPR Bieszczady Otwórz galerię Na Gazeta.pl