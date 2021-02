Strażacy nie mogli się doczekać na wóz gaśniczy, więc ulepili go ze śniegu

Zobacz wideo Strażak: Niskie pensje zagrażają bezpieczeństwu

Druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej w Wyszynie w województwie wielkopolskim udostępnili zdjęcia "nowego" pojazdu na swojej stronie na Facebooku. Przyznają w nim, że nie mogli doczekać się dofinansowania na zakup prawdziwego wozu, dlatego postanowili wziąć sprawy w swoje ręce.

Strażacy z Wyszyny ulepili swój wóz strażacki. "Nie mogliśmy doczekać się dofinansowania"

"Właśnie spełniły się marzenia naszych Druhów, w dniu dzisiejszym dotarł do Nas fabrycznie nowy wóz strażacki, który zastąpi mocno wysłużone GBA - Star 244 oraz GCBA - Jelcz! Wystarczył niespełna tydzień ciężkiej pracy abyśmy mogli cieszyć się fabrycznie nowym ciężkim pojazdem ratowniczo-gaśniczym. Pojemność zbiornika wody zależna od pogody" - napisali w humorystycznym wpisie strażacy.

Strażacy przyłożyli się do stworzenia wozu ze śniegu. "Pojazd" został wyposażony w wąż gaśniczy i atrapę oświetlenia. Dodatkowo można wejść do wnętrza kabiny. Ochotnicy zachęcają też wszystkich mieszkańców do oglądania ich dzieła. Wóz zdobył już sympatię dzieci, które przesiadują w jego kabinie.

Z raportu Najwyższej Izby Kontroli z 2019 roku wynika, że w Polsce istnieje ponad 16,5 tys. Ochotniczych Straż Pożarnych. Obowiązek wyposażenia, utrzymania, wyszkolenia i zapewnienia gotowości bojowej jednostek OSP należy do gminy, na terenie której znajduje się dana jednostka. Zgodnie z ustawą o ochronie przeciwpożarowej, OSP mogą zostać włączone do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego - współdziałają wtedy z Państwową Strażą Pożarną i innymi jednostkami ratunkowymi.

