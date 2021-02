Pogoda na dziś - poniedziałek 15 lutego. W nocy temperatura spadnie nawet do -25 stopni

W ciągu kilku ostatnich dni mrozy nieco odpuściły. Po okresie, gdy termometry wskazywały nawet powyżej temperatury -25 stopni, do Polski nadeszła nieco cieplejsza masa powietrza, choć w dalszym ciągu był mróz. W najbliższych dniach sytuacja ulegnie zmianie, jednak na niekorzyść dla osób wyczekujących cieplejszych dni.

Pogoda. IMGW ostrzega: Uwaga na zawieje śnieżne i mróz

Temperatura. Dziś od -6 do -1 stopni

Najniższa temperatura, -6 stopni, zapowiadana jest we Wrocławiu. Nieco cieplej, -5 stopni, będzie w województwach opolskim, śląskim i podlaskim. W województwach łódzkim i małopolskim termometry pokażą natomiast -4 stopnie. Jeden stopień więcej prognozowany jest w Rzeszowie, Kielcach i Poznaniu. -2 stopnie czekają mieszkańców województwa lubelskiego, lubuskiego, kujawsko-pomorskiego i zachodniopomorskiego. Najcieplejszy dzień czeka mieszkańców Warszawy, Olsztyna i Gdańska. Tam będzie maksymalnie -1 stopień.

Pogoda na dziś - poniedziałek 15 lutego. gazeta.pl

Opady. Deszcz ze śniegiem we wschodniej Polsce

W pierwszej części dnia bezchmurne niebo zapowiadane jest w północnej i zachodniej Polsce. W pozostałych regionach należy spodziewać się zachmurzenia umiarkowanego. Deszcz ze śniegiem będzie padał w województwach warmińsko-mazurskim, podlaskim, mazowieckim, lubelskim, świętokrzyskim, podkarpackim, małopolskim i śląskim. Wiatr słaby.

Ostrzeżenia meteorologiczne. IMGW ostrzega przed marznącymi opadami deszczu

Prognoza ostrzeżeń IMGW na poniedziałek dzieli Polskę na dwie części. Pierwszy rodzaj alertu dotyczy marznących opadów deszczu, które mogą się pojawić w zachodniej części kraju - od Dolnego Śląska po Pomorze Zachodnie. Obowiązywać będzie on od godziny 7 do godziny 8 we wtorek.

Większy obszar został z kolei objęty ostrzeżeniem pierwszego stopnia przed silnym mrozem. Temperatury na poziomie od -15 do -25 stopni mogą pojawić się w nocy i nad ranem w Małopolsce, na Podkarpaciu, Lubelszczyźnie, Podlasiu oraz Warmii i Mazurach. Zakres obowiązywania ostrzeżenia również wydany został do wtorkowego poranka.